Вступление Украины в НАТО и ЕС – почему "Люблинский треугольник" важен

В Вильнюсе состоялось третье заседание "Люблинского треугольника". Фото: коллаж "Сегодня"

В Вильнюсе состоялось третье заседание "Люблинского треугольника", во во время которого министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Габриелюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау подписали ряд новых документов, в том числе, декларацию о поддержке Украины в НАТО и ЕС. Сайт "Сегодня" выяснил, что решили главы дипломатических ведомств и почему эта встреча важна для Украины.

Что подписали министры

Встреча состоялась на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Как сообщила пресс-служба МИД Украины, министры подписали:

дорожную карту дальнейшего взаимодействия;

декларацию о европейском наследии и общих ценностях;

декларацию о поддержке Украины в НАТО и ЕС.

Главы дипломатических ведомств также приняли План совместных действий по противодействию дезинформации.

Главы МИД Украины, Литвы и Польши, подписали ряд документов / Фото: МИД Украины

Что говорится в документах

Дорожная карта определяет основные направления сотрудничества "Люблинского треугольника", среди которых безопасность, оборона, энергетика, противодействие киберугрозам, торговля, культура и борьба с пандемией COVID-19.

Декларация о европейском наследии и культурных ценностях признает Конституцию Пилипа Орлика как неотъемлемую часть общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши, которая в значительной степени сформировала европейскую идентичность украинцев, литовцев и поляков.

"Документ также осуждает российскую агрессию, временную оккупацию украинских территорий и деструктивные действия России в Черном море. В нем также выражается поддержка "Крымской платформе" и подтверждается намерение сторон тесно сотрудничать для деоккупации Крымского полуострова", – отметили в МИД Украины.

Декларация о поддержке Украины в НАТО и ЕС подтверждает поддержку Литвы и Польши в интеграции Украины в НАТО и Евросоюз.

План действий борьбы против дезинформации и пропаганды предусматривает разработку механизма совместного реагирования на российские дестабилизирующие кампании и усиление институциональных возможностей по противодействию гибридным угрозам.

Министры подписали декларацию о поддержке Украины в НАТО и ЕС / Фото: МИД Украины

Общее будущее Украины в ЕС и НАТО

Как отметил, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, на заседании были подписаны важные документы. "Они отражают общее европейское прошлое, совместное противодействие современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. "Люблинский треугольник" укрепляется, наполняется практическими механизмами взаимодействия и приобретает новый вес. Фактически мы предлагаем альтернативу "русскому миру" в нашем регионе", – заявил министр.

Кроме того, главы украинской, литовской и польской дипломатии уделили ключевое внимание вызовам в регионе: русской агрессии против Украины, милитаризации Черноморского региона, ситуации в Беларуси, угрозам "Северного потока-2".

В ходе встречи министры также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси и согласились, что "Люблинский треугольник" продолжит поддерживать белорусский народ в его стремлении жить в свободной демократической стране, где защищены права человека.

Перспективы для Украины

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет заседание "Люблинского треугольника" очень важным для Украины.

"Литва и Польша выступают нашими проводниками в ЕС и НАТО, можно сказать, адвокатами. Поддержка этих стран может помочь нашей стране стать членом Евросоюза и Североатлантического Альянса", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Директор Украинского института политики Руслан Бортник также отмечает, что Литва и Польша являются главными лоббистами украинских интересов в ЕС и НАТО.

"Конечно, принятие решения по Украине от Литвы и Польши не зависит, но все же их голоса – это дополнительная поддержка Украине. И это очень важно", – объясняет он.

Субблоки по регионам

Как объясняют политологи, сегодня в мире активно формируются региональные блоки.

"ЕС и НАТО – это большие макросоюзы, в которых есть свои субблоки по регионам. "Люблинский треугольник" – один из них. Выстраивание добрососедских отношений на уровне государств это всегда полезно. Страны выживают, когда опираются на коалиции стратегического и экономического партнерства", – говорит Карасев.

В то же время Руслан Бортник обратил внимание на тезис Кулебы, что "Люблинский треугольник" является альтернативой "русскому миру".

"Речь идет о распространении влияния России на приближенные к ней регионы. В частности, на Беларусь, которая все сильнее сближается с РФ. "Люблинский треугольник фиксирует координацию Украины, Литвы и Польши в вопросе отношений с Беларусью, которые в данное время стали весьма враждебными", – говорит Бортник.

"Сближение Беларуси с Россией и белорусский кризис заставляют Украину, Литву и Польшу вырабатывать общую стратегию", – добавил Карасев.

Политолог Руслан Бортник. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

По мнению экспертов, заседание "Люблинского треугольника" вряд ли можно назвать эпохальным мероприятием, но все же оно является очень важным.

"Никаких глобальных изменений оно сейчас не принесет. Но благодаря таким встречам и заседаниям, украинская дипломатия шаг за шагом улучшает геополитическое положение страны", – объяснил Карасев.

Что такое "Люблинский треугольник"

"Люблинский треугольник" – трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. Совместная декларация министров иностранных дел этих стран о создании формата была подписана 28 июля 2020 года в Люблине (Польша). Сотрудничество трех стран не ограничивается только вопросами безопасности, речь идет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре.

17 сентября 2020 года прошла первая встреча глав МИД стран Люблинского треугольника в формате видеоконференции. Они определили основные направления деятельности "Люблинского треугольника".

Согласно Совместной декларации Литвы, Польши и Украины министры иностранных дел сторон должны проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров. Они также организовывают консультации на уровне руководства министерств иностранных дел своих стран и создают в данных министерствах должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника".

Напомним, сегодня, 7 июля, президент Владимир Зеленский продолжил визит в Литву. Он уже встретился с лидером государства и принял участие в "украинском" форуме.

Как сообщали новости "Сегодня", в первый день визита, 6 июля, Зеленский встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Среди прочего они обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина – ЕС, который состоится в Киеве 12 октября.

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