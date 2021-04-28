Встреча в Ватикане? Нет, не слышали: у Путина ответили на новое предложение Зеленского

Кремль снова открещивается от главного вопроса, ради которого Зеленский и позвал Путина на переговоры

Кремль не получал предложения из Киева о проведении встречи в Ватикане президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне Зеленский заявил, что переговоры с Путиным могли бы пройти в Ватикане.

"Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение. Готов или не готов куда-то ехать президент Путин — я не знаю", – сказал Песков.

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В то же время в Кремле снова открещиваются от обсуждения главного вопроса.

"Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения. Президент (России Владимир Путин) не раз заявлял о своей готовности идти на диалог… Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", – подчеркнул он.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

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