Впервые в истории Украины. Народного депутата будут судить за "кнопкодавство"

Прокуратура передала в суд дело нардепа, который голосовал за своих коллег в Раде

Нардепа призовут к ответу за "кнопкодавство"

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного голосования вместо другого народного депутата (ст. 364-2 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением ГБР.

В Офисе генпрокурора не назвали имени парламентария, однако речь идет, судя по всему, о внефракционном депутате Владиславе Поляке. Как сообщали новости "Сегодня", именно его поймали на "кнопкодавстве" 21 февраля 2020 года, когда он активно "кнопкодавил" за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Нардепа уличили в копнодавстве. Источник: ЧЕСНО

Владислав Поляк. Фото: facebook.com/poliakvladislav

Напомним, в 2019 году Верховная Рада ввела уголовную ответственность для депутатов за "кнопкодавство". Нарушителю грозит не только уголовное дело, но и немалый штраф.