Власть: Зеленский исполнил 28% обещаний, еще 56% – в процессе

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Глава партии власти "Слуга народа" Александр Корниенко накануне большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского озвучил результаты его работы за два года, заявив, что почти треть обещаний главы государства уже выполнены, а более половины – в процессе выполнения.

Об этом он сказал в программе "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

По словам Корниенко, президент сейчас самый популярный украинский политик, поскольку "делает или пытается делать то, что обещал".

Озвучивая количество выполненных Зеленским обещаний, Корниенко сослался на инфографику портала "Слово і Діло", согласно которой 28% обещаний президент уже выполнил, а 56% – в процессе выполнения.

"Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности это объясняет, почему предыдущие президенты получали такое недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали", - заявил нардеп.

К политическим достижениям Зеленского Корниенко отнес создание монобольшинства в парламенте, что, по его словам, дало возможность проводить реформы, а также снятие депутатской неприкосновенности.

Среди экономических достижений, по мнению власти: запуск рынка земли, разблокирование приватизации и новые правила в игральном бизнесе. Также Корниенко заявил об улучшении инвестиционного климата и антикоррупционных реформах.

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Кроме того, большим достижением в партии власти считают такие инфраструктурные проекты, как "Велике будівництво", которые, как отметил Корниенко, "в условиях пандемии дали возможность достичь низкого падения ВВП по сравнению с другими странами".

Что касается окончания войны, то, по словам главы "Слуги народа", тут серьезное достижение – перезапуск "нормандского формата" и самое длительное прекращение огня в истории войны на Донбассе.

Также Корниенко заявил о "восстановлении справедливости" в отношении представителей пятой колонны в Украине, вспомнив дело против Виктора Медведчука, и закрытии дезинформирующих население каналов.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, о чем Владимир Зеленский будет говорить на большой пресс-конференции в годовщину своего президентства, которая пройдет 20 мая и продлится около 2,5 часов.