Господин президент, чем вам помочь? Какие вопросы политики задали бы Зеленскому на его пресс-конференции

Накануне пресс-конференции Зеленского мы выяснили о чем хотели бы спросить президента политики, эксперты и блогеры

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет ежегодную пресс-конференцию, на которой расскажет о своих достижениях на посту главы государства а также ответит на вопросы журналистов. Накануне мероприятия мы спросили украинских политиков, экспертов и блогеров, какие вопросы они задали бы президенту.

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Так, нардеп от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский спросил бы президента о гуманитарной политике.

"Я бы спросил у президента, как так получилось, что спустя два года после того, как Зеленский выиграл выборы, "Слуга народа" так и не предложили свою версию гуманитарной политики. У Порошенко она была под лозунгом "Армiя! Мова! Віра!", у нас же ее не существует", – говорит Бужанский "Сегодня".

А его коллега по фракции, нардеп Алексей Устенко поинтересовался, чем он и другие "слуги народа" могут помочь главе государства?

"Сопротивление украинской прогнившей политико-бюрократической системы нарастает. Практически 30 лет эта система жила по принципу – "не трогайте нас, а мы будем сметать вам крошки с нашего стола". Понятно, что те, над кем занесен меч, не просто сопротивляются, а готовы работать на полное разрушение всего, включая нашу государственность, лишь бы сохранить себя и свои денежные потоки. Я бы спросил: "Господин президент, что каждый из нас должен сделать для того, чтобы ваши и наши обещания реализовались несмотря на абсолютно открытую войну, которую нам объявили старые силы, желающие заморозить ситуацию в угоду продолжения своего существования?", – говорит он "Сегодня".

Бывший премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман уже обратился к президенту, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин Президент! Завтра у вас будет пресс-конференция. Поскольку я не журналист – меня там не будет. Но меня, как и много-много миллионов украинский, интересует несколько вопросов, на которые я бы очень хотел получить ответы во время вашей пресс-конференции", – заявил политик и задал сразу три вопроса:

Когда президент закончит войну на Донбассе и каким образом это сделает? Когда все украинцы будут вакцинированы от коронавируса и готов ли президент нести персональную ответственность за массовые прививки? Распустит ли глава государства Верховную Раду, если подтвердятся слухи о том, что депутаты фракции "Слуга народа" получают в конвертах ежемесячную теневую заработную плату – от 20 тысяч долларов.

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Эксперт Украинского института политики Владимир Воля обеспокоен вопросом кадров в команде президента.

"Я бы спросил, понимает ли глава страны, что у него уже не просто кадровый голод, а стагнация? У команды Зеленского нет новых творческий идей, а лишь заимствование из интернета по многим вопросам, в том числе по вопросу Донбасса", – говорит "Сегодня" политолог.

Нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко спросил бы Зеленского о рынке земли, который критикует оппозиция.

"Я бы спросил: Вы понимаете будущие последствия, если действительно такой рынок пойдет на пользу тем, кто имеет больше денег, а не фермерам и семейным фермерам, как в большинстве стран Европы? Что будет делать президент, когда сбудутся прогнозы оппозиционных депутатов о том, что рынок открыли для спекулянтов и людей с большими деньгами, которых нет у обычных украинцев?", – говорит нам Ивченко.

А экс-министр ЖКХ, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко задал бы вопрос президенту по поводу управления страной:

"Любой управленец, заняв кресло руководителя, понимает, что без проведения аудита объекта управления двигаться куда-то сложно. Как умудряется президент и его команда двигаться куда-то без аудита страны, жилищного фонда, инфраструктуры?" – говорит Кучеренко "Сегодня".

Вопрос инфраструктуры интересует и политического консультанта, главу аналитического центра "Инполит", блогера Сергея Быкова.

"Я бы спросил президента, когда в Украине появится государственный авиаперевозчик и какие масштабные прорывы в развитии инфраструктуры ожидаются до конца срока правления Зеленского? Если не успеют завершить все, что планировалось, будет ли он баллотироваться на второй срок, чтобы продолжить начатое", – отмечает Быков.

О вероятности идти на второй президентский срок хотел бы спросить Зеленского и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

"Со своей профессиональной позиции, я бы спросил: "Собираетесь ли вы переизбираться на второй срок?" Это то, что интересует всех, ответ на этот вопрос мог бы стать топ-новостью. Но если чисто по-человечески, то я задал бы вопрос: не жалеет ли он, что пошел в президенты? Ведь у Зеленского было все хорошо, а теперь заботы, критика. Кто-то его обожает, кто-то ненавидит. И я бы, на месте Зеленского ответил: "Жалею или не жалею – не важно, важно то, что надо работать для страны", – говорит нам Карасев.

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Напомним, 10 октября 2019 года состоялся пресс-марафон Зеленского в заведении Kyiv Food Market. За стол к президенту пускали журналистов группами – он отвечал на вопросы 14 часов.

А 20 мая 2020 года президент дал большую пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Тогда Зеленский говорил о тарифах, втором сроке, эпидемии коронавируса и уголовных делах против Порошенко.