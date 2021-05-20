Верховная Рада назначает трех министров: онлайн-трансляция

Сегодня парламент рассмотрит назначение Ляшко, Кубракова и Любченко – по первому у нардепов есть вопросы

Фото: sluga-narodu.com

Сегодня Рада работает в "турборежиме" – на утреннем заседании должны утвердить кандидатуры трех министров. На позицию главы Минздрава претендует Виктор Ляшко, министра инфраструктуры – Александр Кубраков, министра экономики – Алексей Любченко.

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Напомним, медленные темпы вакцинации стали главной причиной увольнения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Министры инфраструктуры и экономики сами подали прошения об отставке.