Верховная Рада назначает трех министров: онлайн-трансляция

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Сегодня Рада работает в "турборежиме" – на утреннем заседании должны утвердить кандидатуры трех министров. На позицию главы Минздрава претендует Виктор Ляшко, министра инфраструктуры – Александр Кубраков, министра экономики – Алексей Любченко.
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Напомним, медленные темпы вакцинации стали главной причиной увольнения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Министры инфраструктуры и экономики сами подали прошения об отставке.
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