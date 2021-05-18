Не смог пробить стену. Степанов об отставке и проблемах с поставками вакцин

/ Фото: Укринформ

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя свою отставку заявил что его статуса не хватало, чтобы договорится о поставках вакцин в Украине.

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Об этом он сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

"Когда Индия запретила экспорт вакцин, меня, как министра не хватает, чтобы пробить эту стену. Не хватает моего уровня – повлиять на премьер-министра Индии или вице-премьер-министра", – сказал он.

По его словам, Украина получает COVID-вакцины по двум каналам:

международная программа COVAX, за которую отвечает главный санврач Виктор Ляшко;

коммерческие поставки.

"Во всем мире это необычный коммерческий рынок вакцин. Этим занимается высшее руководство государств. Техническую часть у меня проводил заместитель Игорь Ващенко", - добавил Максим Степанов.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Максима Степанова уволили с должности из-за того, что он не смог выполнить все поставленные перед ним задачи.

Перед новым министром, по словам премьера, будут стоять "очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством".

В "Слуге народа" заявили, что новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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