Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости политики

Не смог пробить стену. Степанов об отставке и проблемах с поставками вакцин

18 мая, 19:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бывший министр здравоохранения прокомментировал причины своей отставки

/ Фото: Укринформ

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя свою отставку заявил что его статуса не хватало, чтобы договорится о поставках вакцин в Украине.

Реклама

Об этом он сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

"Когда Индия запретила экспорт вакцин, меня, как министра не хватает, чтобы пробить эту стену. Не хватает моего уровня – повлиять на премьер-министра Индии или вице-премьер-министра", – сказал он.

По его словам, Украина получает COVID-вакцины по двум каналам:

  • международная программа COVAX, за которую отвечает главный санврач Виктор Ляшко;
  • коммерческие поставки.

"Во всем мире это необычный коммерческий рынок вакцин. Этим занимается высшее руководство государств. Техническую часть у меня проводил заместитель Игорь Ващенко", - добавил Максим Степанов.

В тренде
Министр экономики Петрашко отправлен в отставку
Игорь Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренде
Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii
В тренде
Обыск в доме Кличко: силовики нашли контрабандного горючего на 100 млн
Силовики провели в доме Виталия Кличко совместную операцию
Реклама

Читайте также: Я был бескомпромиссный. Первый комментарий Степанова после увольнения

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Максима Степанова уволили с должности из-за того, что он не смог выполнить все поставленные перед ним задачи.

Перед новым министром, по словам премьера, будут стоять "очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством".

В "Слуге народа" заявили, что новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговецВласть
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видео
К дому Кличко пришли правоохранители – эксклюзивное видеоВласть
"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника АваковаВласть
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответилВласть
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видео
Рада уволила Степанова, Криклия и Петрашко: видеоВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять