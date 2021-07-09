Венедиктова назвала главную задачу по делу Медведчука

Также генеральный прокурор отреагировала на решение Печерского суда о продлении подозреваемому домашнего ареста

Венедиктова намерена довести до суда это дело. Коллаж "Сегодня"

После продления домашнего ареста нардепу Виктору Медведчуку сейчас главная задача прокуратуры – это довести закончить досудебное расследование и передать дело в суд.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", – сказала она.

В то же время Венедиктова с уважением относится к решению Печерского суда, который продлил домашний арест подозреваемому.

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"Мы уже все поняли. Это позиция суда. Мы ее уважаем… Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. – Ред.)", – подчеркнула генпрокурор.

Как сообщали новости "Сегодня", Печерский районный суд, начиная с 9:30 8 июля, почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение, и их подзащитный был бы полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест.

Также сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".