Сверхтяжелый суд – почему дело Медведчука станет "долгостроем"

Меру пресечения лидеру ОПЗЖ избирали более 12 часов, но весь процесс завершится не скоро, уверены эксперты

Суд над Медведчуком. Коллаж Сегодня

В четверг, 8 июля, Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Заседание продлилось более 12 часов, а приговор огласили лишь на следующий день. Сайт "Сегодня" выяснил, как проходил процесс и какие перспективы резонансного дела.

Многократные ходатайства адвокатов

Как отметили прокуроры, сторона нардепа пыталась отводами затянуть процесс, подавая многократные ходатайства.

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Так, сначала адвокаты подозреваемого попросили судью об отводе прокурора Руслана Ижука, потом заявили отвод и самому судье Сергею Вовку, после чего потребовали сменить суд с Печерского на Шевченковский, требовали объявить трехчасовой перерыв, так как их подзащитному необходимо было пообедать, и ходатайствовали о переносе суда из-за завершения рабочего дня.

Судьям пришлось несколько раз уходить на совещания, ходатайства были отклонены, но оглашение приговора все же перенесли. В пятницу, 9 июля, суд вынес вердикт – Виктор Медведчук остается под домашним арестом до 7 сентября.

Виктор Медведчук на суде. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

Приговор был предсказуем

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По мнению адвоката Ивана Либермана, приговор был предсказуем.

"Многочасовое заседание проходило в сверхтяжелых условиях, без обеда и с минимальным количеством перерывов на природные нужды. Очевиден факт заинтересованности суда в принятии решения о продлении домашнего ареста", – говорит "Сегодня" адвокат.

Отметим, что суд также продлил сроки досудебного расследования в отношении Медведчука на полгода – до 11 ноября. "Это я расцениваю не иначе, как шаг, направленный на ограничение моих функций как оппозиционного политика и как депутата", – прокомментировал журналистам Медведчук.

Виктор Медведчук и его соратники / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Слабая опора обвинения

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля уверен, что процесс по делу Медведчука завершится не скоро.

"Думаю, это дело будет долгоиграющей историей. Нужно понимать, что Виктор Медведчук является опытным юристом и имеет команду сильных адвокатов. И если и были какие-то сделки, в которых обвиняют Медведчука, то он наверняка заключал их таким образом, чтобы они формально находились в рамках закона. Со своей группой профессиональных адвокатов он сможет найти массу юридических лазеек для оправдания", – говорит Воля.

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Эксперт также предполагает, что у правоохранителей нет достаточной доказательной базы.

"На этом можно сыграть против стороны обвинения, которая, судя по всему, пока имеет слабую опору", – говорит Воля.

С ним согласен и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"С самого начала нужно было действовать внезапно, так, как действовали с блокировкой телеканалов. Тогда они застали Медведчука врасплох, в его окружении была растерянность, в ОПЗЖ не знали, как ответить. Здесь же провели атаку в спешке, допустив ряд ошибок. Теперь Медведчук пришел в суд подготовленный", – говорит нам эксперт.

Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

Ошибки были с самого начала

О том, что в деле Медведчука был ряд ошибок еще на этапе оперативно-следственных мероприятий, говорит "Сегодня" и адвокат Либерман.

"Обыски можно проводить у гражданина, когда он находится в статусе подозреваемого. То есть, после вручения ему подозрения. Медведчука же не было дома и подозрение ему не вручили, однако обыск провели. Это нарушение уголовно-процессуального кодекса", – объясняет Либерман.

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Иван Либерман. Фото: Facebook Ивана Либермана

Перспективы резонансного дела

Адвокат также отметил, что аудио- и видеозаписи не являются доказательствами, если они не были разрешены соответствующим постановлением суда.

"Дело Медведчука может не иметь юридической перспективы и рассыплется в суде", – говорит Либерман.

Однако юрист отметил, что сейчас готовится новый уголовный кодекс и за него, скорее всего, проголосуют.

"Возможно, в него внесут изменения, позволяющие считать доказательствами аудио- и видеозаписи, а также результаты негласных следственных действий без постановлений суда. Если дело Медведчука будет тянуться до момента принятия нового кодекса, у прокуратуры будет больше шансов его выиграть", – говорит Либерман.

В то же время политолог Карасев считает, что посадить Медведчука будет не просто.

"По этому делу очень много политических заявлений, но мало юридической силы. Судебный процесс может превратиться в "долгострой", – резюмировал эксперт.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений такие:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком