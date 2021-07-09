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Медведчук остается под арестом: что решил суд

9 июля 2021 8:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне был последний день предыдущей меры пресечения, но надежды адвокатов и самого подозреваемого на решение не оправдались

Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева на сегодняшнем заседании продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука.

Судья Сергей Вовк вынес решение оставить меру пресечения без изменений. Новое ограничение будет действовать до 11 сентября. Решение суд зачитал сразу после начала заседания.

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Нардеп после решения суда заявил, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано с нарушениями, поэтому адвокаты Медведчука решение собираются оспаривать.

Защита будет учитывать при подаче апелляции как процедурные моменты, так и мотивационную часть решения, которые будут опубликованы сегодня вечером.

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Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
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Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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