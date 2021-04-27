В Раду внесли представление на нового министра энергетики: кто такой Герман Галущенко

Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ 28 апреля может рассмотреть вопрос юриста с многолетним стажем.

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

В проект повестки заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ на среду, 28 апреля, включен вопрос о представлении премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

О Германе Галущенко известно, что он – юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности правоведение, также окончил Украинскую академию внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности, имеет диплом магистра международного менеджмента.

Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел. В разные годы занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) президента, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

В 2013-2014 годах исполнительный директор по правовому обеспечению ГП "НАЭК "Энергоатом". С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", награжден Орденом Даниила Галицкого.

Реклама

6 мая 2020 решением Кабинета министров назначен вице-президентами "Энергоатома".

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" 22 апреля обсудила кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики.

Также сообщалось, что Верховная Рада на этой неделе проведет не только плановые пленарные заседания, но и внеочередные. На одном из них планируется заслушать кандидата на пост министра энергетики и проголосовать за его назначение.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада 29 апреля может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении и за две недели до того вывез из министерства личные вещи.

Однако на следующий день на странице Минэнерго в Facebook появилось сообщение, что Витренко не уходит в отставку и продолжает выполнять свои обязанности, а слухи о своем уходе назвал манипуляцией.

Видео: Сегодня