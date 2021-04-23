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Могут назначить нового министра: в Раде готовят внеочередные заседания

23 апреля, 14:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Голосе говорят, что может состояться аж четыре срочных заседания – депутатам снова придется работать допоздна

Верховная Рада на следующей неделе проведет не только плановые пленарные заседания, но и внеочередные – сбор подписей депутатов идет полным ходом. На одном из них планируется заслушать кандидата на пост министра энергетики и проголосовать за его назначение.

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Накануне на заседании фракции "Слуга народа" депутаты заслушали доклад кандидата Германа Галущенко.

"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", – говорится в сообщении.

В то же время глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что якобы хотят провести аж четыре внеочередных заседания:

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  • во вторник и четверг (27 и 29 апреля) инициируют "слуги народа", на повестке 31 законопроект;
  • одно заседание от оппозиции с постановлением о провале борьбы с ковидом;
  • и еще одно заседание по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине.

"Слуга народа" Александр Качура обнародовал частично повестку одного из внеочередных заседаний.

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Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой пленарной неделе депутаты дважды собирались на внеочередные заседания. Второй раз дошло даже до смеха – смотрите видео истерики Разумкова на заседании.

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Верховная Рада внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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