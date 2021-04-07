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Витренко подал в отставку – СМИ

7 апреля, 19:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава Минэнерго вывез личные вещи из министерства якобы еще две недели назад

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

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Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Экономическая правда".

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще две недели назад.

Как уверяют сведущие лица из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.

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Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление,пишет издание.

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отставка увольнение Юрий Витренко Минэнерго
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