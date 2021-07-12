Зеленский созвал внеочередное заседание Рады: на кону марихуана и еще 4 вопроса

Гончаренко сообщил, что внеплановое заседание состоится во вторник – особенно выделяется один очень популярный вопрос

Зеленский в Раде / Фото: Reuters

Верховная Рада готовится к последней пленарной неделе на этой сессии. Помимо плановой работы, депутаты 13 июля проведут внеочередное заседание, которое созвал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Завтра созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", – написал он.

На повестке внеочередного заседания будут лишь пять вопросов:

законопроект №3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;

законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;

законопроект №5596 об урегулировании оборота конопли в медицинских и научных целях;

законопроект №5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;

законопроект №5431 об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский забраковал принятый парламентом закон о Высшей квалификационной комиссии судей и вернул документ в Раду со своими предложениями.

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Также ми писали, что в Раду внесли не тот проект Герба Украины. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что последний конкурс на эскиз герба "был фолом последней надежды" от Минкульта.

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