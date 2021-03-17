Українська
$ 27,65
32,96
  1. Новости политики

В Раде "загорелся" пульт для голосования: видео "пожара"

17 марта, 13:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народные избранники так активно работали, что у одного из них не выдержала система "Рада"

В Верховной Раде задымился пульт для голосования у одного из народных депутатов из фракции "Голос". Соответствующее видео в Telegram выложил глава этой фракции Ярослав Железняк.

Видео: t.me/yzheleznyak
Реклама

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура написал в Telegram, что в Раде объявлен перерыв.

"В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования. Объявлен перерыв на 15 минут для проветривания зала ВР", – сообщил он.

В тренде
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Фото: Telegram/Гончаренко

Как сообщали новости "Сегодня", Качура также рассказывал, как можно обмануть сенсорную кнопку в парламенте. Он объяснил, что для этого нужно, но не уверен, что это кому-то поможет в "кнопкодавстве".

Напомним, с начала марта в Раде заработала сенсорная кнопка. Важный момент – ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека. Также мы показывали, как работает сенсорная кнопка для голосования.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада пожар пульт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что произошло 15 марта? Три события,
Что произошло 15 марта? Три события, "изменивших" УкраинуВласть
Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра Порошенко
Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра ПорошенкоУкраина
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой
Мама больше не любит скорость? За сколько Дубинский продает свой "зеленый" MercedesВласть
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – Ткаченко
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – ТкаченкоВласть
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГ
Переговоры по Донбассу сорвала террористка: что произошло на заседании ТКГВласть
СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем – уважаемые люди
СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем – уважаемые людиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять