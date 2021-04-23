В Кремле назвали тему, которую Путин боится обсуждать с Зеленским

Если встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина и состоится, то Кремль не будет обсуждать тему оккупированного Крыма.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Путин готов обсуждать двухсторонние отношения между Украиной и Россией, но не захваченные им территории.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы как Крым – не существует. Поэтому тут нечего обсуждать", – сказал Песков.
Также в Кремле не видят большой проблемы в том, что Беларусь не признает Крым российским.
"Это суверенное право Беларуси (не признавать вхождение Крыма в состав России), это совсем не осложняет (диалог)", – подчеркнул он.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский сначала пригласил Путина на Донбасс.
Но президент РФ сдрейфил: снова "отправляет" Киев на переговоры с боевиками, а Зеленского пригласил в Москву.
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