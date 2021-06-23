У Зеленского ответили на циничное заявление Путина о Майдане и свержении Януковича

Если бы Россия не вмешалась, трагических событий 2014 года в Украине могло и не произойти

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России не удастся навязать мировому сообществу ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе заявлениями, что якобы это Европа и США спровоцировали "переворот" в Украине в 2014 году, а тогдашний президент Виктор Янукович якобы оказался жертвой заговора Запада и украинской оппозиции. Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя слова российского президента Владимира Путина в его новой статье.

Как рассказал он агентству УНИАН, Янукович боялся, что люди ему не простят попытки "сломать" мечту украинцев о присоединении нашей страны к сообществу европейских народов.

"Было бы наивным ожидать от руководства РФ признания, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности. Но факты очень четкие. И бесспорны. Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева. Почему Янукович пытался сломать эту мечту? Потому что был ультиматум от России в стиле "или-или" – или Запад, или Россия", – сказал Подоляк.

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В Офисе президента считают, что если бы Россия не вмешалась, трагических событий 2014 года могло и не произойти.

"Если бы Янукович хотя бы попытался выйти из тогдашнего кризиса с помощью политических инструментов – например, проведением досрочных выборов, то могло бы и не быть тех жестких событий, которые произошли в январе и феврале 2014 года… Руководству России не удастся навязать Европе ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны на Донбассе", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Напомним, недавно в РФ возмутились украинским законопроектом о коренных народах Украины. Подоляк назвал 3 причины истерии Путина из-за этого закона Зеленского.