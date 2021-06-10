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Ракеты из Украины долетят за 10 минут: у Зеленского отреагировали на слова Путина

10 июня 2021 13:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля испугался возможного вступления Украины в НАТО и разразился нелепым заявлением

Опасения президента РФ Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян. Никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории.

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Об этом рассказал УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что высказанные тезисы Путина абсолютно предсказуемы и не отличаются от того, что звучало раньше. По его словам, это больше для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.

"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя. Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще … РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания", – сказал Подоляк.

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Василий Вирастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Отметим, что накануне хозяин Кремля отметился несколькими громкими заявлениями, например, обвинил нашу страну в нацизме и считает, что ракеты НАТО из Украины будут нацелены на Москву. Читайте подробней, что Путин опять наговорил про Украину.

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