У Зеленского объяснили, почему Путин отказывается от "нормандской встречи"

Нормандская четверка не может собраться уже год, а все из-за России

Россия постоянно блокирует встречу "Нормандской четверки", поскольку президенту РФ Владимиру Путину нечего там сказать из-за невыполнения договоренностей по Донбассу, а также из-за поддержки Украины со стороны Франции и Германии.

Об этом рассказал в интервью LB.ua замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, сейчас вопрос не столько в дате "нормандского саммита" на уровне лидеров государств, сколько в нежелании России идти на переговоры.

"Именно одна страна не хочет проведения этого саммита. Это – Россия. Потому что когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", – сказал Жовква.

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Также замглавы ОПУ считает, что Путину просто нечего сказать на переговорах, поскольку Россия не выполнила ни одной из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня.

"И здесь мы видим, что он (режим тишины. – Ред.) постоянно нарушается. Нельзя сказать, что "минский" и "нормандский" форматы заблокированы: проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что если Россия откажется от "нормандской встречи" – значит, хочет войны. Напомним, что "нормандский саммит" в Берлине изначально был запланирован на апрель 2020 года.