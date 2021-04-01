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Кравчук: Если Россия откажется от "нормандской встречи" – значит, хочет войны

1 апреля, 17:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Германия, Украина и Франция выступают за встречу – мутит воду только Россия

Если Россия откажется от встречи глав государств "Нормандской четверки", этим она подтвердит, что хочет продолжения войны с Украиной. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Он напомнил, что и Германия, и Франция выступают за встречу.

"Остается одна Россия, которая против. Она вчера заявила словами (представителя РФ в ТКГ России Бориса. – Ред.) Грызлова, что не хочет возвращаться к режиму тишины. Если она заявит, что не хочет возвращаться и к проведению "нормандской встречи", тогда возникает вопрос: а чего же, в конце концов, Россия хочет? Вывод будет один – войны", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашних переговорах в ТКГ Россия отказалась от нового перемирия с 1 апреля. Причем ОБСЕ поддержала инициативу Киева, а представитель РФ – нет.

Тем временем Кравчук заявил, что скоро предложит России пасхальное перемирие.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Россия война леонид кравчук Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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