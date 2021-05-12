"У Медведчука начинается очень необычная жизнь": эксперт о громком деле кума Путина

Фесенко объяснил, почему США не имеют отношения к неожиданному повороту в деле Медведчука

Фото: ОПЗЖ

Подозрение в госизмене народному депутату Виктору Медведчуку никак не связано с визитом госсекретаря США в Украину. А само расследование и судебный процесс будут длиться несколько лет. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

Что Медведчука ждет в Украине

Эксперт убежден, что дальше стоит ждать предъявления обвинения политику и передачи дела в суд. Он объяснил, почему это случится:

во-первых, есть политическая воля президента Владимира Зеленского (Медведчук воспринимается как главная внутренняя угроза для нацбезопасности);

во-вторых, есть общественный запрос на уголовное преследование и наказание Медведчука.

В то же время эксперт прогнозирует, что эпопея со следствием и судом затянется на несколько лет.

"Будет ли задержание Медведчука? Зависит от его присутствия в Украине и эффективности действий правоохранителей. Это теперь такой мини-триллер. Медведчук в роли нелегала (наверное, впервые в своей жизни). Но если окажется в СИЗО или в политэмиграции, то также впервые. В общем, для Виктора Владимировича начинается новая и очень необычная жизнь", – написал Фесенко.

США здесь ни при чем

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После того как у Меведчука начались обыски, а потом генпрокурор объявила о подозрении ему, сразу активизировались защитники политика – мол, госсекретарь США Энтони Блинкен "дал указание" взяться за кума Путина.

Фесенко отметил, что Байден, Блинкен и Нуланд были при власти в США и до 2016 года, но тогда не было никаких движений относительно Медведчука. В то же время в последнее время Америка взялась за Коломойского, Фирташа, но не за Медведчука.

"Его нет в США, он никак не причастен к вмешательству в американские выборы, к Трампу, а значит, он нынешней американской власти не интересен. Это звучит цинично, но, увы, это так. На самом деле у нынешних событий вокруг Медведчука сугубо внутренняя украинская логика", – подчеркнул политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Видео: Сегодня