Транзит газа и 1,5 миллиона вакцин – чем закончились переговоры Зеленского и Меркель

Об окончательных итогах встречи канцлера Германии и президента Украины говорить еще рано, утверждают эксперты

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился за ужином с канцлером Германии Ангелой Меркель. Затем, состоялась совместная пресс-конференция. По словам лидеров двух стран они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе. А так же, ситуацию которая сложилась вокруг "Северного потока -2". Сайт "Сегодня" собрал основные заявления Владимира Зеленского и Ангелы Меркель и попросил экспертов проанализировать результаты встречи.

О чем сказала Меркель

Германия будет настаивать в Нормандском формате на том, чтобы в Украине остался транзит газа до 2024 года, несмотря на запуск прямого газопровода из России в Европу "Северный поток-2".

Германия рассматривает Украину, как дружественного партнера, и будет даже с новым правительством поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

В вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе не хватает прогресса". Поэтому, в украинское законодательство необходимо имплементировать формулу Штайнмайера.

Германия будет обсуждать с США вопросы Украины.

Германия выделит Украине полтора миллиона доз вакцины от коронавируса.

Владимир Зеленский провел встречу с Ангелой Меркель. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

О чем сказал Зеленский

В свою очередь, президент Украины сообщил журналистам, что говорить об итогах встречи с Ангелой Меркель еще рано. Вопросы, которые волнуют Украину еще будут обсуждаться на будущей встрече в "нормандском формате" с Францией и Россией, а также во время встречи Меркель с Байденом.

"Я также буду поднимать эти вопросы и вопросы участия Америки в переговорном процессе на встрече с президентом США", – заявил президент.

Подводя итоги, Владимир Зеленский добавил, что пока идут переговоры, в Украине продолжают гибнуть люди.

"Мы вместе должны давить на Россию, чтобы закончить войну", – сказал он

А так же подчеркнул, что из-за "Северного потока-2", Украина может остаться без газа, в том числе и ее неподконтрольные территории.

"Мы только начали дискутировать, но у нас мало времени, нам нужна конкретика", – заявил президент.

Зеленский и Меркель обсудили ряд важных вопросов. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Начало долгой дороги

О том, что встреча с канцлером Германии лишь начало серии переговоров сказал сайту "Сегодня" и политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Встреча в Берлине лишь начало долгого пути. Сейчас можно подводить лишь промежуточные итоги. Вскоре, Меркель поедет к президенту США Байдену и будет обсуждать с ним украинский вопрос. Скорее всего, президент США поддержит Украину. И результаты мы увидим лишь после встречи Зеленского с Байденом", – говорит Карасев.

Вопрос безопасности

Карасев так же отмечает, что заявление Ангелы Меркель относительно гарантий экономической безопасности Украины в связи с запуском "Северного потока-2" может рассматриваться на встрече в "Нормандском формате". А этот факт дает нам основания надеяться, что "болезненный вопрос" решится для Украины позитивно.

"Это уже было в 2019 году. Тогда на Нормандской встрече и был подписан договор об украинском транзите до 2024 года", – напоминает Карасев. – "Конечно, эта идея еще окончательно не принята. Но у нее есть большие шансы на реализацию", – считает эксперт.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

В свою очередь, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков уточняет:

"Заявление Меркель о том, что Украина останется транзитером российского газа в Европу до 2024 года, говорит о том, что "Северный поток – 2" – это политический, а не экономический проект".

По его словам, в таком подходе заинтересована и Германия и Россия, поскольку, общие мощности Северных потоков и Турецкого потока не перекрывают максимальную пропускную способность украинской ГТС.

"Именно поэтому, нам следует переводить переговоры в плоскость безопасности нашей страны и обсуждать "Северный Поток -2" в рамках нормандской четвеерки. Именно этого, и добивается президент Зеленский" – считает, эксперт.

Минские переговоры и США

Не склонны эксперты рассматривать как негативное и заявление Ангелы Меркель о том, что в украинское законодательство необходимо внедрить так называемую формулу Штайнмайера.

"Конечно, эта формула в свое время не принесла ничего хорошего Грузии и не принесет ничего хорошего Украине. Однако, Меркель не могла во всем согласиться с Зеленским. Будучи лидером ключевой Европейской страны она должна сохранить себе поле для манёвра и занять достаточно нейтральную, но нерушимую позицию, чтобы заработать баллы на геополитической шахматной доске", – считает Быков.

Сергей Быков так же подчеркивает:

"В тоже время, Ангела Меркель не отрицает: "Минские переговоры" и "Нормандия" не достигли значительных результатов. Поэтому, лидеры Германии и Украины согласовали между собой идею привлечь урегулирование конфликта на Донбассе – США. А такой подход очень выгоден для Украины. Если США нас поддержит, можно будет ждать реального прогресса".

Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Первый шаг

Отметим, что сегодняшней встрече Ангелы Меркель и Владимира Зеленского предшествовала огромная работа самого президента и МИД Украины. Глава государства дал поручение министру иностранных дел и всем послам зарубежных странах при малейшей возможности акцентировать внимание на проблемах Украины и привлекать внимание мирового сообщества к нашей стране. Сам президент поднимал вопросы Украины в интервью для западных СМИ, иногда даже довольно резко высказывался о западных партнерах. Зеленский спрашивал Европу, не устала ли она скрываться от вопроса членства Украины, задавал вопрос президенту США "почему Украина еще не в НАТО?" и удивлялся согласию США на строительство "Северного потока-2".

Зеленский назвал трубопровод "настоящим оружием" в руках России, добавив, что только США были способны остановить его строительство.

"Я, определенно, не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США. К сожалению, это решение, определенно, не направлено на поддержку Украины", – отметил Зеленский.

Тем не менее такие громкие заявления и активная работа украинской дипломатии достигла цели. Украина попала в международную повестку и вопросы ее будущего сегодня находятся на контроле у мировых лидеров.

Поэтому, можно говорить о том, что сегодня Украина наконец-то сделала первый шаг на пути решения самых острых и болезненных вопросов: прекращения войны на Донбассе и обеспечения экономической безопасности.

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