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Все же легализуют? В Раду внесли "компромиссный" закон о лечебной марихуане

2 июня, 14:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новый законопроект должен удовлетворить большинство фракций в парламенте – его разрабатывали более 80 народных депутатов

Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий предлагает легализовать в Украине медицинский каннабис – соответствующий законопроект уже внесли в парламент.

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Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Радуцкий напомнил о том, что за прошедший год в Раду уже вносили аналогичные предложения, но свою инициативу он считает компромиссным вариантом. Его авторами стали 83 нардепа из разных фракций.

Также депутат напомнил о том, что, согласно результатам организованного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, легализацию "лечебной" марихуаны поддерживают 64,8% граждан.

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На сегодняшний день каннабис внесен в список психотропных и наркотических веществ, использование которых полностью запрещено законом. Однако в лекарствах на основе конопель нуждаются как минимум 2 млн украинцев, утверждает Радуцкий.

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Новый законопроект предлагает:

  • разрешить деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопель после получения соответствующей лицензии;
  • создать уполномоченный орган по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса;
  • ввести двойной контроль от МВД и Минздрава за цепочкой производитель-пациент;
  • разрешить украинским ученым исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.

При этом отпускаться такие препараты будут исключительно по электронному рецепту от врача, а деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса будет лицензироваться и подвергаться регулярной отчетности.

Больше о плюсах и минусах легализации лечебной марихуаны в Украине, а также с аргументами противоборствующих сторон читайте на нашем сайте.

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