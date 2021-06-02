Все же легализуют? В Раду внесли "компромиссный" закон о лечебной марихуане

Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий предлагает легализовать в Украине медицинский каннабис – соответствующий законопроект уже внесли в парламент.
Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.
Радуцкий напомнил о том, что за прошедший год в Раду уже вносили аналогичные предложения, но свою инициативу он считает компромиссным вариантом. Его авторами стали 83 нардепа из разных фракций.
Также депутат напомнил о том, что, согласно результатам организованного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, легализацию "лечебной" марихуаны поддерживают 64,8% граждан.
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На сегодняшний день каннабис внесен в список психотропных и наркотических веществ, использование которых полностью запрещено законом. Однако в лекарствах на основе конопель нуждаются как минимум 2 млн украинцев, утверждает Радуцкий.
Новый законопроект предлагает:
- разрешить деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопель после получения соответствующей лицензии;
- создать уполномоченный орган по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса;
- ввести двойной контроль от МВД и Минздрава за цепочкой производитель-пациент;
- разрешить украинским ученым исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.
При этом отпускаться такие препараты будут исключительно по электронному рецепту от врача, а деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса будет лицензироваться и подвергаться регулярной отчетности.
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