Тищенко и Куницкий подрались в Раде и Sea Breeze-2021 в Черном море – политические итоги недели

Политики болеют за украинскую сборную на Евро-2020, а в Раде приняли несколько важных законов

Фото: коллаж "Сегодня"

Политики радуются победе украинской сборной по футболу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020, а в Раде нардепы приняли законопроекты о деолигархизации и коренных народах.

Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Большой герб и что с ним не так

Президент Владимир Зеленский внес законопроект о большом Государственном Гербе Украины на рассмотрение парламента. Документ определен как безотлагательный.

А герб-победитель вызвал шквал критики со стороны специалистов. По их мнению, в гербе нарушено множество канонов геральдики. Отличие гербов от других эмблем в том, что строение, употребление и правовой статус гербов соответствуют особым, исторически сложившимся международным правилам. Сайт "Сегодня" разобрался, что так, а что не так в предложенном Большом гербе Украины.

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине приняли важные законы

Нардепы за прошедшую неделю приняли несколько важных для украинцев законов:

Тюрьма за ложь в декларациях.

Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4651, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Теперь за умышленное непредоставление декларации не только штраф, но и тюремный срок.

Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4651, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Теперь за умышленное непредоставление декларации не только штраф, но и тюремный срок. Закон о терробороне.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5557, который регулирует деятельность территориальной обороны в населенных пунктах и движения сопротивления на оккупированных территориях. Соответствующий документ поддержали 318 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5557, который регулирует деятельность территориальной обороны в населенных пунктах и движения сопротивления на оккупированных территориях. Соответствующий документ поддержали 318 народных депутатов. Закон о деолигархизации .

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Документ поддержали 275 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Документ поддержали 275 народных депутатов. Закон о коренных народах.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №5506 о коренных народах, к которым будут официально причислены крымские татары. Соответствующий документ поддержали 325 народных депутатов.

Драки депутатов

В Раде подрались Николай Тищенко и Александр Куницкий. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков. После перепалки в Раде депутаты продолжили выяснять отношения на улице, устроив "телефонный батл".

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В кулуарах Рады одиозная журналистка Ирма Крат набросилась на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева из-за рынка земли. Во время выступления нардепа Крат попыталась ударить Потураева кулаком в лицо, но он ее остановил. Позже она пустила в ход сумку,.

В Черном море проходят учения Sea Breeze-2021

В Черном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлятся почти две недели на суше, море и в воздухе. Нынешние учения самые масштабные с 93-го года. Военные сразу 29 стран с пяти континентов будут учиться вместе противодействовать врагу на море, в воздухе и на суше.

Учения вызвали много споров и российского недовольства, а военные эксперты прогнозируют провокации со стороны российского Черноморского флота. К ним следует готовиться.

Политики болеют за сборную Украины на Евро-2020

После победы украинской сборной по футболу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 эмоций не могли сдержать большинство украинцев, в том числе и президент Владимир Зеленский. Мы собрали самые яркие реакции украинских политиков – они щедро делились своими эмоциями в соцсетях. Среди них глава ОПУ Андрей Ярмак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие.

А 30 июня члены Кабинета министров пришли на заседание правительства в синих и желтых футболках сборной Украины по футболу после феерического успеха наших футболистов на Евро-2020, где они победили Швецию.

Сегодня Украина сыграет с Англией / Фото: Reuters