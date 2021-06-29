Рада поддержала закон о теробороне: как украинцы будут сами себя защищать

Украинцам из подразделений территориальной обороны могут разрешить хранить оружие и использовать его в случае агрессии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5557, который регулирует деятельность территориальной обороны в населенных пунктах и движения сопротивления на оккупированных территориях. Соответствующий документ поддержали 318 народных депутатов.

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Законопроект об основах национального сопротивления определяет понятия территориальной обороны и движения сопротивления:

Подразделения теробороны действуют в пределах своей области, населенного пункта, а подчиняются они местной власти и военному руководству страны. Территориальная оборона станет отдельным родом войск. В нее смогут вступить добровольно все желающие.

Движение сопротивления действует на оккупированных территориях, проводит разведывательно-диверсионную деятельность.

Задачи для теробороны и движения сопротивления

Территориальная оборона будет заниматься:

усилением охраны и защиты государственной границы;

защитой населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ведения военных действий;

охраной объектов критической инфраструктуры;

обеспечением мер публичной безопасности и порядка в населенных пунктах.

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Движение сопротивления:

формированием очагов сопротивления;

препятствованием действиям войск агрессора (противника);

проведением специальных (разведывательных, информационно-психологических и т.д.) операций.

Добровольцам из теробороны разрешат оружие

Индивидуальное штатное оружие будет храниться в определенных и специально оборудованных помещениях на территории пунктов постоянной дислокации или в определенных местах хранения.

Разрешается применение оружия во время выполнении задач территориальной обороны согласно закону. Также добровольцам будет разрешено применять при выполнении задач личное охотничье оружие и боеприпасы.

Что обещает государство тайным агентам Украины в ОРДЛО и Крыму

Участникам движения сопротивления гарантируются неразглашении факта их деятельности, а также социальная и правовая защита и статус ветерана войны.

В случае задержания, ареста или осуждения на временно оккупированных территориях украинских "агентов" в связи с выполнением ими задач сопротивления государство принимает все возможные меры для их освобождения.

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Ранее экс-сотрудник СНБО Сергей Кривонос рассказывал, какой в Украине будет территориальная оборона. Сейчас численность теробороны 80 тысяч человек, но планируют намного больше.