Кабмин ярко поздравил сборную Украины: фото и видео министров в футболках

Члены правительства аплодисментами отреагировали на победу Украины над Швецией и исторический выход в четвертьфинал чемпионата Европы

Члены Кабинета министров пришли на сегодняшнее заседание правительства в синих и желтых футболках сборной Украины по футболу после феерического успеха наших футболистов на Евро-2020, где они победили Швецию.

Сборная Кабмина по футболу. Фото: КМУ

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Члены правительства аплодисментами отреагировали на победу Украины над Швецией.

У некоторых министров свои имена на футболках. Фото: КМУ

"Украина в четвертьфинале Евро-2020 – это большой успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят. Спасибо тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду. Спасибо нашей сборной", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 29 июня Украина победила Швецию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро, где нас уже ждет Англия. Как мы уже писали, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже угадал счет матча и заработал неплохие деньги.

Тем временем, пока все украинцы радуются победе нашей сборной, в России отметились нелепым заявлением. Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

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Все подробности в спецтеме Украина - в четвертьфинале Евро!