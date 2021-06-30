Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости политики

Кабмин ярко поздравил сборную Украины: фото и видео министров в футболках

30 июня 2021 14:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Члены правительства аплодисментами отреагировали на победу Украины над Швецией и исторический выход в четвертьфинал чемпионата Европы

Члены Кабинета министров пришли на сегодняшнее заседание правительства в синих и желтых футболках сборной Украины по футболу после феерического успеха наших футболистов на Евро-2020, где они победили Швецию.

Сборная Кабмина по футболу. Фото: КМУ
Реклама

Члены правительства аплодисментами отреагировали на победу Украины над Швецией.

У некоторых министров свои имена на футболках. Фото: КМУ

"Украина в четвертьфинале Евро-2020 – это большой успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят. Спасибо тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют и объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду. Спасибо нашей сборной", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 29 июня Украина победила Швецию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро, где нас уже ждет Англия. Как мы уже писали, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже угадал счет матча и заработал неплохие деньги.

Тем временем, пока все украинцы радуются победе нашей сборной, в России отметились нелепым заявлением. Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

Реклама

Все подробности в спецтеме Украина - в четвертьфинале Евро!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В столовой Рады подрались
В столовой Рады подрались "слуги народа" – Тищенко сцепился с Куницким (обновлено)Власть
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)Власть
"Н*хер ты телефон бросаешь, дебил?": видео драки Тищенко и КуницкогоВласть
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причину
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причинуРоссия
Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила закон
Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила законВласть
Больше никаких поборов: Рада приняла закон для украинских моряков
Больше никаких поборов: Рада приняла закон для украинских моряковВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять