Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала Альянс

Россия против НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черном море накаляется обстановка из-за военных учений Sea Breeze-2021, в которых участвуют Украина и страны НАТО. Россия вывела в море почти весь Черноморский флот и подняла в воздух боевые самолеты, наблюдая за перемещением вооруженных сил Альянса. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит в Черном море и почему Зеленский "сделал ставку" на НАТО.

Россия вывела в море почти весь флот и подняла в воздух самолеты

На фоне учений НАТО, Россия усилила группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России в понедельник, 5 июля. Отмечается, что корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь в аннексированном Крыму.

Ракетный крейсер "Москва" / Фото: Минобороны РФ

В то же время представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Россия вывела в море почти весь состав Черноморского флота, но его потенциал "уступает" силам союзников Киева. "Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Но России явно не хватает сил и средств", – заявил Скибицкий.

К слову, кроме кораблей, Россия подняла в воздух и боевые самолеты. В частности, многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В пресс-службе Министерства обороны РФ объяснили маневры своими учениями. "Самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск". Учебные задачи выполняли более 10 российских самолетов", – сообщили в ведомстве.

Россия подняла в воздух и боевые самолеты / Фото: Минобороны РФ

Боевое столкновение с НАТО будет означать начало войны

Однако несмотря на увеличение количества военных кораблей и самолетов России, Москва вряд ли пойдет на открытые боевые действия с армией НАТО. Об этом "Сегодня" говорит бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Сейчас, во время проведения масштабных учений НАТО в Черном море с задействованием большого количества кораблей и самолетов, Россия вряд ли начнет открытые боевые действия", – говорит он.

По мнению эксперта, силы Альянса в Черном море значительно превышают ВМС России.

"Один британский эсминец Defender может сам уничтожить весь Черноморский флот РФ", – добавляет военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Россия не пойдет на боевое столкновение с НАТО, так как это будет означать начало войны.

"Согласно Уставу ООН, в случае войны все страны – члены ООН должны прекратить любые отношения с агрессором. Следовательно, Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все экономические отношения России с рядом стран. Это будет катастрофа для всех. И в России это прекрасно понимают", – подчеркнул эксперт.

Россия вряд ли атакует корабли НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

В том, что Россия атакует корабли НАТО, сомневается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"На переговорах Путина и Байдена президенты США и России договорились до конца года взаимодействовать без серьезных конфликтов и выработать правила конфронтации, не перерастающей в вооруженные столкновения. Уверен, морского боя не будет. Россия и НАТО просто побряцают друг перед другом оружием", – говорит он.

В противостоянии с Россией Украина стала на сторону Альянса

Однако даже если военного столкновения не будет, то политическая конфронтация между Россией и НАТО значительно усилилась. В их противостоянии Украина сделала ставку на дружбу с Альянсом. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал это понять, выступая месте с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин 4 июля в Одессе по случаю празднования Дня ВМС Украины. Глава государства подчеркнул, что украинские ВМС реформируют флот по стандартам НАТО.

"Украина вместе с США, Великобританией, Турцией и другими странами – нашими друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развитию современной военно-морской инфраструктуры, подготовке личного состава", – отметил он.

Владимир Зеленский и Кристина Квин в Одессе / Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что с помощью западных партнеров в ближайшее время начнут реконструировать военно-морские базы. "В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров "Марк-6", – сообщил президент.

Также, по его словам, конкретными мерами наполняется подписанный в 2020 году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией о морском партнерстве. И вскоре украинский флот усилят противоминные корабли и современные ракетные катера.

Зеленский также подчеркнул, что учения Sea Breeze-2021 демонстрируют единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий Российской Федерации. "Это показывает всем, что мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского, прибрежного государства", – подчеркнул президент.

Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском сотрудничестве. Фото: ВМС Украины

Конфронтация за влияние в Черном море предрешила выбор Украины

Политолог Вадим Карасев считает правильным курс Украины в сторону сближения с НАТО.

"Речь идет о национальных интересах Украины. Идет борьба за Крым, за контроль над Азовским морем, который нам заблокировала Россия. Конфронтация за влияние в Черном море предрешила наш выбор. В так называемой второй Крымской войне Запад пытается не допустить доминирования России в черноморском регионе и Украина в этом вопросе солидарна с союзниками", – объясняет Карасев.

Напомним, продолжаются самыем масштабные военные учения за последние 20 лет, Sea Breeze-2021. Они продлятся почти две недели, а проходить будут и на суше, и на море, и в воздухе. Учения начались 28 июня в Черном море и должны продолжиться вплоть до 10 июля. В учениях принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них будут представлять страны НАТО. 26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Учения демонстрируют наше единство в противостоянии военным угрозам, усиливающимся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий Российской Федерации.

Сдадут ли у оккупантов нервы – станет ясно уже 6 июля. Тогда все задействованные в учениях Sea Breeze корабли выходят в открытое море – планируются стрельбы и маневры. В украинской разведке уверены – россияне готовятся к провокациям, но не "на камеру" военные 6-го флота США нам рассказали, что не боятся и имеют несколько планов действий противодействия российской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze 2021, убеждая, что они якобы носят агрессивный характер и повышают риски опасных военных инцидентов в море.

Позже произошел инцидент у берегов Крыма в территориальных водах Украины, когда российский корабль и самолет начали стрелять в сторону британского эсминца Defender.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией.