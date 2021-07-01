"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?

Россия может нанести удар по Украине уже этим летом. Атака осуществится с моря. Сообщения об этом появились в польских СМИ. Такую вероятность не исключают политологи и военные эксперты. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько реальна угроза нападения России на нашу страну и стоит ли украинцам готовиться к войне.

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Польский журнал Tygodnik Solidarność опубликовал статью с заголовком "Черноморское испытание на прочность. Летом Россия ударит с моря?", в которой говорится, что РФ может атаковать Украину уже в ближайшее время.

Россия укрепляется на Черном море

Как отмечает автор статьи журналист Гжегож Кучинский, после захвата украинского Крыма Россия смогла радикальным образом укрепить свою стратегическую позицию в Черном море. Ранее она была ограничена его северо-восточной частью, а базой Черноморского флота в Севастополе пользовалась на правах аренды. "Силовая аннексия полуострова и его планомерная милитаризация изменили ситуацию принципиальным образом", – отмечает журналист.

Гжегож Кучинский. Фото: twitter.com/kuczynskig

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Сейчас россияне контролируют оба берега Керченского пролива, заперев украинцев в Азовском море, и при этом получили безопасный маршрут для переброски морских сил, в том числе из Каспийского моря. "Черноморский флот РФ больше не зависит от Украины, и Москва может размещать в Крыму любые вооружения, от С-400 до комплексов "Искандер", ракеты которых могут оснащаться ядерными боеголовками, или стратегических бомбардировщиков", – пишет Кучинский.

Таким образом, Россия расширила зону поражения своего наступательного оружия в Черном море, на юге Украины и даже в восточной части Балкан. В Крыму не случайно разметили береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", в радиус действия которых попадает большая часть Черного моря.

Украина оказалась в сложной ситуации. Порты на Азовском море, такие как Мариуполь или Бердянск, могут оказаться заблокированными в любой момент, а используя Крым, россияне способны перекрыть доступ к портам, находящимся на западе от полуострова, в том числе к Одессе.

Россия укрепляет свою стратегическую позицию в Черном море. Фото: Пресс-служба ВМФ России

Угрожающие сигналы НАТО

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Такая ситуация, естественно, не нравится Украине, а также ее партнеру НАТО, в связи с чем Альянс решил подать Москве угрожающие сигналы. Именно так можно интерпретировать инцидент с эсминцем Defender и учения Sea Breeze-2021 ("Морской бриз – 2021").

Отметим, что учения в Черном море НАТО и его партнеров вызвали протест Москвы. Вдобавок за несколько дней до их начала эсминец Великобритании Defender выставил в смешном свете потенциал ВМС России.

Напомним, эсминец Defender вошел в территориальные воды Крыма и, игнорируя воззвания россиян, проследовал по запланированному маршруту, не обратив внимания на предупредительную стрельбу патрульных катеров погранслужбы ФСБ и бомбардировку военных самолетов Су-24М. Опустим даже тот факт, что британцы имели полное право совершить предусмотренный морским правом так называемый мирный проход в этих водах (они остаются украинскими, поскольку Крым незаконно оккупирован), – в любом случае инцидент обнажил слабость российской обороны.

Как отмечают военные эксперты, Великобритания умышленно устроила провокацию с целью проверки военных возможностей России в Черном море. Та экзамен провалила.

Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт полковник запаса Олег Жданов.

"Это была спецоперация Королевского ВМФ Великобритании и политическое унижение России", – уверен Жданов.

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Британский эсминец Defender. Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Россия готовит ответный ход?

Теперь ход за Россией. Во время начавшихся 28 июня учений Sea Breeze 2021, в которых принимают участие 32 страны, 5 тысяч военных, 40 самолетов и 31 корабль, в том числе все тот же британский Defender, а также американский эсминец Ross, россияне в Крыму привели в боевую готовность ракетно-зенитные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь".

Таким образом, существуют опасения, что в ходе маневров Альянса и его союзников со стороны России можно ожидать и более серьезных шагов. Вплоть до открытия огня на поражение. Одна из первых, кто может попасть под ракетные удары, – Украина, которая принимает участие в учениях НАТО.

"Еще более угрожающим выглядит сценарий, при котором Россия решит проводить масштабные наступательные действия и высадить десант в окрестностях Мариуполя или той же Одессы", – отмечает Кучинский.

К слову, в апреле текущего года некоторые эксперты, например командующий сухопутными войсками США в Европе в 2014-2017 годах генерал-лейтенант Бен Ходжес, утверждали, что такая атака может произойти уже этим летом.

Бен Ходжес. Фото: Whoswhos.org

"Все началось с того, что в апреле Россия объявила о закрытии до октября части акватории Черного моря, объясняя это проведением учений. Никто, однако, не закрывает настолько большие зоны по такой причине. Можно лишь строить предположения, что дело было в желании ограничить доступ в регион. Зачем? Возможно, чтобы расчистить поле, а точнее море, для действий против Украины", – пишет журналист.

Россия может зайти через Донбасс

О том, что существует вероятность вторжения России в Украину, говорит и бывший советник президента РФ Владимира Путина, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его мнению, атака РФ может произойти этим летом. "С моей точки зрения, наилучшие условия для этого открываются с июля", – отметил эксперт.

По его словам, Россия может сконцентрировать на границе с Украиной более 150 тысяч военнослужащих. "Иными словами, это дополнительная тысяча километров фронта, потенциального фронта", – отметил Илларионов.

Андрей Илларионов. Фото: "Украина 24" / Фото: Украина 24

Он считает, что этот опасный период, когда возможно вторжение России, продлится до осени, так как в сентябре запланировано проведение совместных российско-белорусских маневров "Запад 2021". Эксперт также добавил, что вторжение России может произойти как со стороны Крыма, так и через Донецкою и Луганскую области и город Мариуполь.

"Также очень уязвимое место – южное побережье Украины. Херсонская область, Запорожская область. По этой территории проходит Северо-Крымский канал, там находится Запорожская атомная и другие электростанции, которые дают треть электроэнергии нынешней Украины. И если это, не дай бог, произойдет, потеря этого будет несопоставима с тем, что было, когда был оккупирован Крым и оккупирована часть Донбасса. Плюс это закрытие Днепровско-Южнобугского лимана и двух крупных портов – Херсон и Николаев, и выход на прямую видимость и доступность порта Южный и Одессы", – сказал эксперт.

На подготовку к атаке понадобится неделя

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко говорит, что угроза вторжении России в Украину весьма реальна, однако сомневается, что атака произойдет в июле.

"Сейчас, во время проведения масштабных учений НАТО в Черном море с задействованием большого количества кораблей и самолетов, Россия вряд ли начнет открытые боевые действия. Большая вероятность, что вторжение произойдет в сентябре, во время совместных учений с Беларусью", – говорит он "Сегодня".

НАТО проводит масштабные учения в Черном море. Коллаж "Сегодня"

Романенко отмечает, что сейчас Путин выжидает, чем закончатся встречи Зеленского с Меркель и Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"На подготовку к атаке России понадобится неделя, максимум – две", – отмечает Романенко.

Экс-глава Генштаба также добавил, что вторжение, вероятнее, начнется с востока Украины.

"Жителям Донбасса массово раздают паспорта РФ. Путину проще будет объяснить атаку защитой граждан России", – объясняет Романенко.

В то же время генерал не исключает возможности нападения со стороны Крыма.

"России необходимо решить вопрос с водой в Крым и отрезать от полуострова Украину. Но, если нападение с моря и будет, то не в июле, а ближе к сентябрю", – подытожил Романенко.

Это будет катастрофа для всех

Военный эксперт Олег Жданов также отмечает, что вероятность угрозы российского вторжения существует.

"Монополия власти Путина провоцирует такую вероятность. Но я не думаю, что Россия решится. Даже если Путин захочет атаковать Украину, его остановят", – утверждает он.

Как говорит Жданов, обстрел территории Украины будет означать начало войны.

"Согласно Уставу ООН, в случае войны все страны – члены ООН должны прекратить любые отношения с агрессором. Следовательно, Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все экономические отношения России с рядом стран. Это будет катастрофа для всех. И в России это прекрасно понимают", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия будет продолжать развивать конфликт на Донбассе, но не станет проводить открытые наступательные действия, чтобы не быть обвиненной в срыве Минских соглашений.

Россия будет продолжать развивать конфликт на Донбассе, – уверен Жданов. Фото: коллаж "Сегодня"

Учения НАТО могут закончиться войной

В том, что Россия начнет вторжение в ближайшее время, сомневается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Конечно, отрицать вероятность нападения России нельзя. Возле украинских границ все еще стоят войска РФ, а полноценной разрядки после встречи Байдена с Путиным не наблюдается. В то же время на переговорах президенты США и России договорились до конца года взаимодействовать без серьезных конфликтов и выработать правила конфронтации, не перерастающей в вооруженные столкновения", – говорит он.

Владимир Путин и Джо Байден договорились взаимодействовать без серьезных конфликтов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

По мнению экспертов, ситуация все же напряженная. Россия и НАТО все чаще проводят учения и бряцают оружием перед лицом друг друга. В то же время обе стороны понимают, что война никому не нужна. Сейчас и РФ, и Запад пристально следят за учениями Альянса в Черном море, которые из-за малейшей провокации могут привести к ужасным последствиям для всего мира.

Напомним, в Черном море 28 июня стартовали международные учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлятся почти две недели на суше, море и в воздухе.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze-2021, отметив, что они якобы носят агрессивный характер и повышают риски опасных военных инцидентов в море.

Позже произошел инцидент у берегов Крыма в территориальных водах Украины, когда российский корабль и самолет начали стрелять в сторону британского эсминца Defender.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией