Отставка Степанова – чем не устроил глава Минздрава "Слугу народа" и кто станет новым министром

За провал в борьбе с коронавирусом должен отвечать не только министр, уверены эксперты

Члены парламентской фракции "Слуга народа" провели заседание и решили отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия на брифинге в понедельник, 17 мая.

По его словам, парламентарии не удовлетворены работой Степанова на посту руководителя министерства, в частности провальной деятельностью во время закупки вакцин от коронавируса и массовой вакцинации населения. "Степанов не хочет уходить в отставку добровольно, поэтому будем делать все по процедуре. Уверен, завтра в Раде за отставку министра здравоохранения будет 250-270 голосов. Из них от "Слуги народа" – 200", – подчеркнул Арахамия.

Кто станет новым министром и исправит ли он ситуацию?

На место Степанова в "Слуге народа" хотят назначить его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Как проинформировал Арахамия, министр не допускал своего заместителя к процессу вакцинации, а ограничивал его работу тестированием и лабораториями.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает единственным кандидатом, способным сегодня заменить Максима Степанова на посту главы Минздрава, его заместителя Виктора Ляшко.

"Ляшко – оптимален. Он главный санитарный врач, он в теме борьбы с коронавирусом, и с его приходом не придется менять команду", – объясняет Карасев.

Он отметил, что министр Степанов рано или поздно должен был уйти, так как программа вакцинации провалилась, а ее темпы очень медленные.

"Вакцинация – вопрос не только медицинский, но и геополитический. Открываются границы для туристов, должен работать безвиз, мы обязаны ускориться, чтобы провести вакцинацию эффективно и в сжатые сроки. Перед новым министром будет стоять задача увеличить темп", – говорит нам Карасев.

В то же время эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля подозревает, что смена министра здравоохранения не решит проблему вакцинации и борьбы с коронавирусом.

"Пытаются вернуть часть потерянных электоральных позиций в попытках найти виноватого за все провалы в противостоянии коронавирусу", – говорит "Сегодня" Воля.

Как объясняет эксперт, политику государства по борьбе с COVID-19 в Украине формирует не только министр здравоохранения, но в большей мере Офис президента, исходя из мнений и рекомендаций ряда советников.

"Поменяв вывеску, убыточный магазин не станет успешным. Степанов – лишь вывеска", – считает политолог.

Ошибка может стоить человеческих жизней

В поддержку Максима Степанова выступил Медицинский совет Минздрава. В коллективном обращении медики попросили народных депутатов не голосовать за увольнение главы Минздрава, пока на его место не будет предложена более квалифицированный специалист. "Учитывая период пандемии, ошибка в этом вопросе может стоить человеческих жизней", – говорится в заявлении.

Отмечается также, что, хотя Рада и не обеспечила необходимого финансирования, Степанов сумел организовать закупку вакцин, а уровень заболеваемости удалось снизить.

"Мы не за Степанова, мы за себя и за вас", – заявил профессор Семен Глузман, отметив, что при Степанове впервые уменьшился отток украинских врачей за рубеж.

Сам Максим Степанов заявил, что в отставку не собирается и намерен бороться за создание для врачей достойных условий работы.

В чем обвиняют Степанова?

Максим Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года, когда в стране ввели первый локдаун. Одним из первых "проколов" чиновника стало опоздание с контрактованием вакцин. Украинцы должны были получить вакцину против COVID-19 едва ли не первыми в мире. Еще с июня 2020-го министр уверял всех, что идут переговоры с ведущими производителями. А в итоге вакцину мы получили последними в Европе и благодаря посредникам – Crown Agents.

Кроме того, с начала пандемии в стране очень медленно проходило тестирование. Несмотря на уверения министра, что до декабря 2020 года будут тестировать 100 тысяч человек в сутки, максимум, которого достигли, – 57,8 тыс. тестов.

Полноценной работе министерства мешала и бюрократическая система. В частности, Минздрав не мог самостоятельно производить госзакупки. Финансированием больниц занимается Национальная служба здоровья, а закупками – "Медицинские закупки Украины". Санэпидслужбу ликвидировали, а ее функции разделили Центр общественного здоровья и Госпродпотребслужба. Выведение из работающей вертикали подчинения Минздраву сделало эти органы очень медлительными и неадаптивными к текущим потребностям общества.

Проблемы с закупками лекарств

Из-за затягивания с закупками в прошлом году на 1 миллиард гривен не закупили лекарств для онкобольных, ВИЧ-позитивных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и других пациентов.

Закупочный процесс Минздрав запустил поздно и только в середине года передал закупки ГП "Медицинские закупки Украины", а международным организациям – осенью. В итоге не приобрели препараты для 117 тысяч больных СПИДом и 34 лекарства для онкобольных. К слову, в этом году ситуация может повториться. "Медзакупки Украины" уже предупредили, что цикл закупок лекарств для тяжелобольных смещается. Минздрав снова затягивает с документами для их проведения.

Напомним также, что первые месяцы своей работы Максим Степанов потратил на критику медицинской реформы. Его не устроили тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивала работу больниц. Он обвинил НСЗУ в том, что из-за тарифов 50 тыс. медиков уволятся, а 300 больниц закроются.

Поэтому Степанов обещал поднять тарифы на медуслуги. Некоторые тарифы действительно повысили, однако это нельзя назвать масштабным их пересмотром.

Министр также обещал финансирование медицины на уровне 6% ВВП, но фактически на программу медицинских гарантий на 2021 год выделили лишь 2,7% ВВП. Это деньги, которые идут на оплату медицинских услуг для украинцев.

В мае 2020 года Степанов заявил о восстановлении Санитарно-эпидемиологической службы. Но выполнить эту задачу он не смог.

Вакцинация населения

Обещал министр до конца 2020 года и увеличение суточного количества ПЦР-тестов на коронавирус до 100 тысяч. Развернуть масштабную вакцинацию в Украине пока нереально – вакцины попросту не хватает. Ее поставляют маленькими партиями и хаотично.

В конце февраля страна получила 500 тысяч доз Covishield. Их растянули на два месяца. Только недавно начали прививать вакциной CoronaVac, но этой вакцины еще меньше – 200 тысяч доз. Еще есть Pfizer – 117 тысяч доз и 367 тысяч доз корейской AstraZenecа.

Попытки увольнения министра

Все это время Максима Степанова неоднократно хотели отправить в отставку. Впервые вопрос об увольнении министра нардепы подняли на четвертый месяц его работы. В Верховной Раде опубликовали проект постановления, который поддержала треть депутатов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра". Тогда министра обвиняли в том, что за время локдауна больницы не подготовились к новому витку заболеваемости. Защитные костюмы для медиков Минздрав покупал по завышенным ценам и по непрозрачным процедурам, в обход госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Вдобавок врачам не выплачивали обещанные 300% к зарплате. 89 депутатов подали проект постановления об обращении Рады к Кабинету министров об увольнении Степанова, однако документ так и не рассмотрели.

Второй раз об отставке Степанова заговорили в ноябре, когда больницы были переполнены, а вместо каких-либо действенных мер ввели карантин выходного дня. И опять ничего.

В феврале 2021 года Степанову опять пригрозили отставкой за срыв вакцинации. Тогда министр обещал поставку в Украину первой вакцины Covishield до середины месяца, а получили ее лишь в конце февраля. Фракция правящей партии "Слуга народа" инициировала отставку Степанова из-за провала начала вакцинации, однако проекта постановления об этом никто не подал.

В апреле в Раде собрали по меньшей мере 90 подписей депутатов за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова. Тогда же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что "сейчас не время увольнять Максима Степанова", несмотря на недовольство его деятельностью. По словам Данилова, все контакты по вакцинации "все равно на Степанове".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что увольнение министра здравоохранения Максима Степанова инициировали из-за медленных темпов вакцинации. Однако Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что основным кандидатом на место министра является Виктор Ляшко. Сам главный санврач прокомментировал возможность заменить Степанова.