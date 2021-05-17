Степанов явно не собирается в отставку: видеообращение министра

Главу Минздрава полным ходом отправляют в отставку, а он намерен сдержать свое обещание перед врачами и пациентами

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию с возможным увольнением и заявил, что это чистой воды подковерные политические игры.

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Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

"Я не писал никаких заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми … Пока подковерные игры не касались меня лично – я не обращал внимания, но события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию открыто", – заявил он.

Видео: facebook.com/maksym.stepanov

Глава Минздрава заявил, что не будет наблюдать за тем, как врачей пытаются загнать в стойло, а медицинская система уничтожалась годами. При этом министр уверен, что реформы должны реализовывать профессионалами, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду.

"Моя борьба за высокие зарплаты и соцгарантии медиков шла в разрез с их идеологией врача-крепостного … Моя формула качественного медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не отвечала их представлению расточительства. Я обещал врачам и пациентам лучшее будущее и слово свое сдержу", – подчеркнул Степанов.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главным кандидатом на его замену является Виктор Ляшко. Сам санврач прокомментировал возможность заменить Степанова.