В Раде анонсировали отставку Степанова – за что могут уволить министра и кто его может заменить

Грозит ли увольнение главе Минздрава – мы выяснили причины недовольства министром и мнения экспертов о будущем Степанова

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Офис президента Украины решил уволить Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во вторник, 27 апреля.

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По его словам, вопрос рассмотрят на внеочередной сессии Верховной Рады 29 апреля. "ОП хочет в четверг отправить Степанова в отставку на внеочередной кадровой сессии", — написал Гончаренко.

За что могут уволить Степанова

Максим Степанов стал министром здравоохранения 30 марта 2020 года, когда в стране уже ввели первый локдаун. Одним из первых "проколов" чиновника стало опоздание с контрактированием вакцин. Украинцы должны были получить вакцину против COVID-19 едва ли не первыми в мире. Еще с июня 2020-го министр уверял всех, что переговоры идут с ведущими производителями. А в итоге вакцину мы получили последними в Европе и благодаря посредникам – Crown Agents.

Кроме того, с начала пандемии в Украине очень медленно проходило тестирование. Несмотря на то что министр уверял, что до декабря 2020 года будут тестировать 100 тысяч человек в сутки, максимум, который достигался, – 57,8 тыс. тестов за день.

Полноценной работе министерства мешала и бюрократическая система. В частности, Минздрав не мог самостоятельно проводить госзакупки. Финансированием больниц занимается Национальная служба здоровья, а закупками – "Медицинские закупки Украины". Санэпидслужбу ликвидировали, а ее функции разделили Центр общественного здоровья и Госпродпотребслужба. Выведение из работающей вертикали подчинения Минздраву сделало эти органы очень медлительными и неадаптивными к текущим потребностям общества.

Проблемы с закупками лекарств

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Из-за затягивания с закупками в прошлом году на 1 миллиард гривен не закупили лекарств для онкобольных, ВИЧ-позитивных, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и других.

Закупочный процесс Минздрав запустил поздно, и только в середине года передал закупки ГП "Медицинские закупки Украины", а международным организациям – осенью. В итоге не закупили препараты для 117 тысяч больных СПИДом и 34 лекарства для онкобольных.

В этом году ситуация может повториться. "Медзакупки Украины" уже предупредили, что цикл закупок лекарств для тяжелобольных смещается. Минздрав снова затягивает с документами для их проведения.

Отметим, что первые месяцы работы министр больше потратил на критику медицинской реформы. Максима Степанова не устроили тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивала работу больниц. Он обвинил НСЗУ в том, что из-за тарифов 50 тыс. медиков уволятся, а 300 больниц закроются.

Поэтому Степанов обещал поднять тарифы на медуслуги. Некоторые тарифы действительно подняли, однако это нельзя назвать масштабным их пересмотром.

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Максим Степанов также обещал финансирование медицины на уровне 6% ВВП, но по факту на программу медицинских гарантий на 2021 год выделили лишь 2,7% ВВП. Это деньги, которые идут на оплату медицинских услуг для украинцев.

В мае 2020 года Степанов обещал восстановить Санитарно-эпидемиологическую службу. Этого тоже не произошло.

Вакцинирован 1% населения

Министр также обещал до конца 2020 года обеспечить увеличение количества ПЦР-тестов на коронавирус до 100 000 в сутки. На март 2021 года максимум проведенных ПЦР-тестов составил 57,8 тис.

Пока в Украине вакцинировано немногим более 1% населения одной дозой вакцины. Двумя дозами – 5 человек. Развернуть масштабную вакцинацию в Украине нереально – вакцины не хватает. Ее поставляют маленькими партиями и хаотично.

В конце февраля страна получила 500 тысяч доз Covishield. Их растянули на два месяца. Только недавно начали прививать вакциной CoronaVac, но этой вакцины еще меньше – 200 тысяч доз. Также еще есть Pfizer – 117 тысяч доз и 367 тысяч доз корейской AstraZenecа. Это все на 2,6 миллиона человек, которых планировали вакцинировать в апреле.

Даже Национальный план вакцинации не содержит дат поставок

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"План, к сожалению, не содержит четких сроков поставки вакцин. Соответственно, и графики прививки абсолютно формальные. Минздрав просто умножил количество взрослого населения на две дозы и разделил на количество месяцев. Получили цифру в 5,6 млн прививок ежемесячно. Арифметическая задачка для учеников начальной школы", – отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья и медицины Михаил Радуцкий.

Попытки увольнения министра

При всем этом Максима Степанова неоднократно хотели отправить в отставку. Впервые вопрос об увольнении министра нардепы подняли на четвертый месяц его работы. В Верховной Раде опубликовали проект постановления, который поддержала треть депутатов из фракции "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра".

Тогда министра обвиняли в том, что за время локдауна больницы не подготовили к новому витку заболеваемости. Защитные костюмы для медиков Минздравом покупались по завышенным ценам и по не прозрачным процедурам, в обход госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Вдобавок врачам не выплачивали обещанные 300% к зарплате. В парламент 89 депутатов подали проект постановления об обращении Рады к Кабинету министров относительно увольнения Степанова, однако он так и остался нерассмотренным.

Второй раз об отставке Степанова заговорили в ноябре, когда больницы были переполнены, а вместо каких-либо мер ввели карантин выходного дня. И опять ничего.

В феврале 2021 года Степанову опять пригрозили отставкой за срыв вакцинации. Тогда министр обещал поставку в Украину первой вакцины Covishield до середины месяца, а получили их лишь в конце февраля. Фракция правящей партии "Слуга народа" инициировала отставку Степанова из-за провала с началом вакцинации, однако соответствующего проекта постановления также никто не подал.

По состоянию на начало апреля было известно, что в Раде собрали по меньшей мере 90 подписей депутатов за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки Степанова.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в начале апреля заявлял, что сейчас не время увольнять Максима Степанова, несмотря на недовольство его деятельностью в контексте вакцинации населения против коронавируса. По словам Данилова, все контакты по вакцинации "все равно на Степанове".

Однако у Степанова есть шанс остаться в кресле министра здравоохранения еще на неопределенный срок. Причина в том, что не так уж просто найти замену. Особенно пока пандемия отступать не собирается.

Отставка Степанова сейчас неактуальна и нелогична

Об этом "Сегодня" говорит политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"При всех критических замечаниях и претензиях к министру сейчас Степанова увольнять не будут", – уверен политолог.

По мнению Фесенко, Степанова могут отправить в отставку, но позже, когда Украина выйдет из горячей фазы эпидемии. "Минздрав находится в полуразваленном состоянии, и чудо, что он вообще еще работает. Если сейчас назначат нового министра, проблемы никуда не денутся. В этом нет никакого смысла. Нового министра могут назначить, когда ситуация улучшится, чтобы чиновник не работал в негативном контексте, а смог восстанавливать доверие к Минздраву", – объясняет эксперт.

Фесенко также предполагает, что нардеп Гончаренко, сообщив о возможной отставке Степанова, манипулирует общественным мнением или же выдает желаемое за действительное. "Увольнение министра – это всегда политическое решение Офиса президента, а в данное время для ОП отставка Степанова не только неактуальна, но и нелогична", – подытожил Фесенко.

Кем заменить

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также сомневается, что отставка Максима Степанова произойдет в ближайшее время.

"Разговоры об увольнении министра ходят давно, но есть ли необходимость в этом сейчас, в процессе программы вакцинации и во время очередного этапа медреформы? Я думаю: вряд ли", – говорит политолог "Сегодня".

Кроме того, в случае отставки Степанова возникает вопрос, кем его заменить. "Единственным кандидатом на пост министра может быть заместитель Степанова, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Но этот вопрос будет решаться кулуарно", – отметил Карасев.

Что говорят в Раде

Тем не менее на данный момент проекта постановления об увольнении Степанова на сайте парламента нет. Во фракции "Слуга народа" также данный вопрос еще не обсуждался. Об этом рассказала нардеп Елена Мошенец в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"В нашей фракции пока что такой вопрос не обсуждался. Если в отношении потенциального нового министра энергетики действительно была его встреча в онлайне с членами нашей фракции, каждый мог задать вопрос, и до сих пор проводится сигнальное голосование в отношении поддержки, то в отношении нового министра здравоохранения такой информации нет", — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал сроки новых поставок вакцин от коронавируса в Украину.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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