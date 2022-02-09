Саакашвили в суде признался, как вместе с Лукашенко плел заговор против Путина

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что тайно встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Лондоне.

Об этом он рассказал на судебном процессе, сообщают грузинские СМИ.

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"Тайная дипломатия"

Среди прочего Саакашвили сказал, что четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне.

"Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию – это итог моих поездок в Лондон", – рассказал он.

Также отмечается, что в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что "не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии".

Другие высказывания Лукашенко

В интервью Соловьеву Александр Лукашенко пообещал, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе. По его словам, возможен ответ в виде ракетного удара "и не только".

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Кроме этого, Лукашенко заявил, что у Украины нет шансов в войне с Россией и ее союзниками. Он отметил, что если Украина решится на военные действия, то они продлятся максимум 3-4 дня.

Ситуация с Саакашвили

Михеил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение. 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.

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Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.

8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не сможет присутствовать на очередном заседании суда.

Напомним, 20 декабря мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын не может нормально двигаться. Также у него возникли проблема с глазом.

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