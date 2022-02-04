Резко состарился в тюрьме! Седой Саакашвили напугал внешним видом в суде (фото)

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили выступил сегодня в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.
На судебном заседании он был одет в футболку с надписью "За волю України". Ее политику на этой неделе передала нардеп Елизавета Ясько во время посещения.
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В подписи к фотографии в Instagram на грузинском языке говорится: "Михаил Саакашвили поддерживает Украину".
Еще недавно Саакашвили выглядел так...
А что Михо сказал в суде
Саакашвили во время своей речи обратился к украинцам на украинском языке. Он сказал:
"Я хочу поприветствовать сейчас своих соотечественников в Украине. Я страдаю от того, что не могу быть сейчас с вами в это тяжелое время. Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей, которые испугались так, что не смогли даже вписать слово "агрессор" в свою резолюцию, за премьер-министра, который соврал, что заболел ковидом, чтобы не ехать в Киев. Но вы должны знать, что народ Грузии на вашей стороне, я с вами и победа будет на нашей стороне. Я верю в народ Украины и в нашу общую победу!"
Дело против Саакашвили
- Михаил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение.
- 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.
- Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
- 8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не сможет присутствовать на очередном заседании суда.