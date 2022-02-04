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Резко состарился в тюрьме! Седой Саакашвили напугал внешним видом в суде (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 12:54
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Экс-президент Грузии полностью поседел в тюрьме
Саакашвили сильно изменился
Саакашвили сильно изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили выступил сегодня в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.

На судебном заседании он был одет в футболку с надписью "За волю України". Ее политику на этой неделе передала нардеп Елизавета Ясько во время посещения.

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В подписи к фотографии в Instagram на грузинском языке говорится: "Михаил Саакашвили поддерживает Украину".

Еще недавно Саакашвили выглядел так...

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили / Фото: Facebook

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А что Михо сказал в суде

Саакашвили во время своей речи обратился к украинцам на украинском языке. Он сказал:

"Я хочу поприветствовать сейчас своих соотечественников в Украине. Я страдаю от того, что не могу быть сейчас с вами в это тяжелое время. Мне стыдно за позорную позицию грузинских властей, которые испугались так, что не смогли даже вписать слово "агрессор" в свою резолюцию, за премьер-министра, который соврал, что заболел ковидом, чтобы не ехать в Киев. Но вы должны знать, что народ Грузии на вашей стороне, я с вами и победа будет на нашей стороне. Я верю в народ Украины и в нашу общую победу!"

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Дело против Саакашвили

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