Режиму Лукашенко готовят наказание? Что рассмотрит СНБО в пятницу

Верещук рассказала, что будет, если белорусские самолеты начнут летать в оккупированный Крым

/ Фото: president.gov.ua

На завтрашнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) планируют рассмотреть вопрос санкций против режима Лукашенко. Об этом сообщила телеканалу "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, Рада сделала все от себя зависящее – проголосовала постановление об осуждении действий белорусской власти, а теперь дело за СНБО.

"МИД передал списки людей, которые, вероятно, причастны к фальсификации избирательного процесса в Беларуси. Будет вопрос вероятных санкций, которые введет Украина относительно таких лиц", – сказала Верещук.

Также нардеп заявила, что если белорусские самолеты начнут летать в оккупированный Крым, они попадут под санкции. Она рассказала, чего ждать от завтрашнего заседания СНБО.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный. Надеюсь, будет вопрос, касающийся земельных отношений. У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", – добавила Верещук.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.