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Рада обратилась к Лукашенко из-за "пиратского" захвата самолета Ryanair

3 июня, 11:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты призывают международную организацию срочно провести расследование принудительной посадки самолета

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Украинские депутаты требуют наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла постановление об осуждении "пиратского" захвата самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича и призвала власти Беларуси освободить политзаключенных. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

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Заявление Верховной Рады

  • Принудительная посадка самолета белорусскими властями поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа и является нарушением международных правил гражданской авиации и представляет угрозу международной безопасности.
  • Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого инцидента с соответствующими последствиями для режима Лукашенко.
  • Рада решительно осуждает действия властей Беларуси с посадкой самолета и задержание журналиста и призывает освободить Протасевича и других политзаключенных.
  • Рада подтверждает полную солидарность с международными партнерами о прекращении воздушного сообщения с Беларусью.
  • Рада также полностью поддерживает действия правительства Украины о запрете авиасообщения и закрытии неба для белорусских самолетов.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.

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