Пакет санкций уже в СНБО – Украина готовит Лукашенко "сюрприз"

В МИДе рассказали, против кого и за что Украина хочет принять жесткие меры

Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Украина готовит санкции против чиновников режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующие материалы уже переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" замглавы МИД Украины Евгений Енин.

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Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

"С начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, и прежде всего Европейского Союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан для рассмотрения Совету национальной безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента", – сказал Енин.

Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

В ответ Беларусь уже ограничила импорт украинских товаров.