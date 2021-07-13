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Рада поддержала предложения Зеленского к судебной реформе

13 июля 2021 11:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президенту не понравились некоторые моменты в законе о Высшей квалификационной комиссии судей, и он наложил вето – депутаты решили проблему

Зеленский поблагодарил депутатов

Зеленский поблагодарил депутатов / Фото: AFP

Верховная Рада пересмотрела закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и поддержала предложения президента Владимира Зеленского.

Квоты в Комиссии

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Во-первых, Зеленскому не понравился пункт о судейских квотах в ВККС: закон предполагает, что Комиссия состоит из 16 членов, 8 из которых обязательно должны быть судьи или бывшие судьи. Полномочной ВККС считается при наличии 11 членов, но в таком случае здесь не будет равенства квот сред членов Комиссии.

Зеленский предложил, чтобы полномочной ВККС считалась в том случае, если из 11 членов Комиссии шесть будут судьи или бывшие судьи.

Назначение членов ВККС

Законом предусматривается, что председатель Высшего совета правосудия (ВСП) обращается к субъектам формирования первого состава Конкурсной комиссии по представлению кандидатур в ее состав, назначает членов первого состава Конкурсной комиссии. Это необходимо для запуска процедуры формирования первого состава Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие должности члена ВККС.

Но в законе не было механизма на случай, если глава ВСП не обратится к субъектам формирования Конкурсной комиссии по представлению кандидатур в ее состав.

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Зеленский предложил добавить эти полномочия человеку, который исполняет обязанности главы ВСП.

Как сообщали новости "Сегодня", США похвалили Украину за судебную реформу. Более того, американцы также назвали следующий важный закон для перезапуска судебной системы в Украине.

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