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Были бы одним народом, в Москве ходили бы гривни: Зеленский ответил на вранье Путина

1 июля 2021 10:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Зеленский говорит, что у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но мы точно не "один народ"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – "один народ". Зеленский сказал, что это ложь и у каждой страны свой путь.

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Об этом президент сказал в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, чтоув Украины и РФ действительно есть много общего.

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"У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами", – сказал он.

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По словам главы страны, "невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе".

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории", - добавил президент.

Также ранее Путин дал интервью российским СМИ, ответив на ряд вопросов об Украине.

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