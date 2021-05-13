К суду не готовились, рассчитывали на бегство – анализируем ошибки следствия в деле Медведчука

Возможно правоохранительные органы рассчитывали, что лидер ОПЗЖ под грузом обвинения покинет страну, но он остался и готовится к судебным тяжбам

13 мая Печерский суд Киева избирал меру пресечения народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и хищении национальных ресурсов. По данным правоохранителей, Медведчук причастен к совершению тяжких преступлений, сам же подозреваемый утверждает, что ни в чем не виновен, а уголовное дело – следствие политического преследования лидера оппозиции властью.

При всей тяжести обвинений Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Еще до оглашения решения суда эксперты отмечали ошибки в действиях стороны обвинения. Они также обращают внимание на некоторые странности в уголовном производстве и в процедуре оперативно-следственных мероприятий. Возможно, на то есть причины. В них разбирался "Сегодня".

Процессуальные нарушения в деле

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве прибыли с обыском сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора. Правоохранителей, в том числе бойцов спецподразделения "Альфа", долгое время не пропускала охрана нардепа. Когда же оперативники смогли зайти в помещение, оказалось, что Медведчук в доме отсутствует.

Удивительно, что следователи пришли вручать подозрение нардепу в таком тяжком преступлении, как госизмена, но при этом не знали, дома ли Медведчук. Обычно все данные об опасном преступнике собираются еще до совершения каких-либо процессуальных действий. Согласно закону, за депутатом сложно установить слежку, но ведь можно, наблюдать, например, за его водителем или помощником. Об этом говорит "Сегодня" адвокат Иван Либерман.

"И тут важен еще один момент. Обыски можно проводить у гражданина, когда он находится в статусе подозреваемого. То есть, после вручения ему подозрения. Медведчука же не было дома и подозрение ему не вручили, однако обыск провели. Это нарушение уголовно-процессуального кодекса", – говорит Либерман "Сегодня".

Адвокат также отметил, что аудио и видеозаписи, которые демонстрировали на брифинге генпрокурор и глава СБУ, не являются доказательствами, если они не были разрешены соответствующим постановлением суда. "Кроме того, все, что озвучили на брифинге Венедиктова и Баканов по делу Медведчука суд может расценить как нарушение тайны досудебного расследования и не удовлетворить ходатайство прокуратуры. Думаю, дело Медведчука не будет иметь юридической перспективы и рассыпется в суде", – говорит Либерман.

О том, что дело Медведчука может развалиться, говорит "Сегодня" и бывший народный депутат Украины, политический деятель и популярный блогер Борислав Береза. Он также обратил внимание, что в уголовном производстве большое количество процессуальных ошибок.

"Складывается впечатление, что делается все для того, чтобы дело развалилось. Возможно, ошибки делались намеренно, чтобы был повод для закрытия дела", – делится с нами экс-нардеп.

Еще одна процессуальная странность. Подозреваемым в особо тяжких преступлениях – а госизмена считается особо тяжким – задерживают сразу, после чего везут в суд, который избирает меру пресечения. Но в данном случае этого не произошло. Лидер ОПЗЖ сам пришел в Офис генпрокурора. На следующий день он сам приехал в суд.

Зеленый коридор

Правоохранители в отставке выдвигают в комментарии "Сегодня" такую версию: возможно, действия правоохранительных органов были направлены на то, чтобы побудить Медведчука покинуть Украину. Именно поэтому домой к нему пришли, когда его не было. А затем публично вызвали в прокуратуру.

"С политиками высшего эшелона, которых обвиняют в серьезных преступлениях, часто такая ситуация. Не только в Украине. Их непросто посадить, они имеют влияние на общественное мнение. Всегда лучше, чтобы такой политик выехал из страны. Он тем самым автоматически признает свою вину. Действия правоохранительных органов тут не самое главное. Раньше такие политики получали звонки из самых высоких кабинетов. Им говорили, что лучше бы уехать, тогда не посадят. Но делают ли так сейчас, неизвестно", – говорит источник "Сегодня".

Также, по словам источника, Виктор Медведчук имеет большое влияние на судебную систему. Поэтому выезд Медведчука существенно упростил бы ситуацию.

Так поступали и раньше:

Павлу Лазаренко, как только Рада лишила его депутатской неприкосновенности, позволили вылететь из Украины на самолете. Лазаренко прибыл в США и попросил политическое убежище;

Юлия Тимошенко в 2011 году заявляла, что ей предлагали выехать из страны. Но она осталась и получила приговор;

После Революции Достоинства в 2014 году Виктор Янукович и его окружение покинули Украину. Некоторым оказали формальное противодействие. Например, так случилось с бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой, которому пришлось прорываться через кордон пограничников в аэропорту.

При этом политики, покидавшие территорию страны, обычно теряли всякое влияние на происходящее в стране. Примеры Лазаренко и Януковича – тому подтверждение.

Обратный эффект

Этой версии есть еще одно косвенное подтверждение. Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что сторона обвинения в суде, избиравшем меру пресечения для Медведчука, была не в полной мере готова доказывать его вину.

"Нужно было действовать внезапно, так, как действовали с блокировкой телеканалов. Тогда они застали Медведчука врасплох, в его окружении была растерянность, в ОПЗЖ не знали, как ответить. Здесь же провели атаку в спешке, допустив ряд ошибок. А Медведчук пришел в суд подготовленный", – говорит нам эксперт.

Вероятно, вынужденный побег Медведчука и устранение его из рядов конкурентов был бы эффективным решением в ситуации, когда независимость судов от влияния политиков вызывает большие сомнения. Однако, если действительно был такой план и он потерпел крах, напрашиваются выводы. Они в том, что судебная система нуждается в срочном реформировании.

Как реформа судебной системы поможет прокуратуре

Как отметил адвокат Либерман, генпрокурор Венедиктова во время брифинга по делу Медведчука заявила, что действующий кодекс не позволяет прокурорам доказывать вину подозреваемых в суде и дела часто рассыпаются.

"Новый кодекс уже готовится и за него скорее всего проголосуют. Возможно, в него внесут изменения, позволяющие считать доказательствами аудио и видеозаписи, а также результаты негласных следственных действий без постановлений суда. Если дело Медведчука будет тянуться до момента принятия нового кодекса, у прокуратуры будет больше шансов его выиграть", – говорит Либерман.

Он также добавил, что в ближайшее время могут провести полную реструктуризацию судебной системы, которая может открыть новые возможности для правоохранителей и судей. Зависимость судей, не столько от госаппарата, сколько от конкретных политиков или бизнес-кругов, является существенной проблемой для страны в целом.

В чем именно подозревают Виктора Медведчука и его однопартийца из политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, читайте на сайте "Сегодня".

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения. Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком