Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму

В документ были внесены поправки – они констатируют политическую подоплеку преследований крымских татар оккупационными властями

ПАСЕ в очередной раз подтвердила, что Крым - это Украина. Фото: коллаж "Сегодня"

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новый документ в поддержку коренного населения оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Резолюция "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму" была принята 23 июня голосами 73 делегатов при 17 высказавшихся "против". Кравчук называет ее самой жесткой из всех принятых прежде.

Во время обсуждения в документ внесли поправки, которые констатируют политическую подоплеку преследований крымских татар оккупационными властями.

Резолюция содержит несколько основных тезисов:

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Крым является частью Украины, российская оккупация полуострова и Севастополя незаконна;

оккупация Крыма сопровождалась насилием в отношении крымских татар, которое продолжается и поныне;

преступления российского режима в отношении крымских татар включают убийства, пытки, похищения, запрет мирных митингов, унижение достоинства и другие нарушения прав человека;

необходимо отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а его лидерам Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову позволить вернуться в Крым;

в Крыму необходимо прекратить применение российского законодательства (особенно касательно терроризма и экстремизма) и начать применять международное право и законы Украины.

Напомним, что это уже не первая резолюция Ассамблеи о нарушении прав человека на полуострове. Например, в 2018 году организация признала Россию агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.

А во время зимней сессии ПАСЕ украинские делегаты инициировали дебаты о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Смотрите, о чем еще говорят в Украине и мире 23 июня: