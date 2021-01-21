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Украина в ПАСЕ проведет дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму

21 января, 17:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев решил напомнить Европе, что Крым – это Украина

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует дебаты о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает Укринформ.

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий представил проект повестки дня зимней пленарной сессии Ассамблеи (25-29 января) в Страсбурге и заявил: "Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе".

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции.

Во время зимней сессии ПАСЕ по срочной процедуре также могут (в случае окончательного одобрения) состояться дебаты и принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального; об ухудшении ситуации в Беларуси.

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Кроме этого, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в "гибридном" формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

Напомним, украинская делегация использует все возможные инструменты для обжалования полномочий России в ПАСЕ, в том числе на основании ареста Навального.

Также сообщалось, что россияне в ПАСЕ бойкотируют дебаты об отравлении Навального.

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Крым дебаты нарушение прав Алексей Навальный ПАСЕ
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