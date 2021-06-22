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У России будут проблемы: в "Слуга народа" о новой резолюции ПАСЕ

22 июня 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жизни многих людей на оккупированном полуострове до сих пор в опасности из-за действий россиян, но готовится жесткая реакция ПАСЕ

Фото: twitter.com/PACE

Фото: twitter.com/PACE

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит резолюцию по оккупированному Крыму, которую, в случае принятия, Украина сможет в будущем использовать в судах против России. Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает телеканал Дом.

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Речь идет о фиксации нарушений прав человека на полуострове.

"Многие, к сожалению, люди, которые преследуются, они проживают на территории оккупированного Крыма. И, к сожалению, их жизни до сих пор в опасности. Резолюция ПАСЕ – это еще один такой международный документ, который могут использовать и адвокаты, и, в общем, общественные организации, правозащитные организации. Там очень четко перечислены нарушения прав в оккупированном Крыму. Мы надеемся, что эта резолюция может быть затем использована и в исках к России", – сказала Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат Украины Юрий Камельчук собрался бороться с "выдуманным" коронавирусом в ПАСЕ. Примечательно, что он является одним из самых известных украинских COVID-отрицателей.

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