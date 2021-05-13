Поддержать Медведчука пришли "люди в черном". Что происходит у здания суда (фото, видео)

Коллаж
Возле стен Печерского суда, где будут рассматривать вопрос о мере пресечения для народного депутата Виктора Медведчука собралось большое количество людей спортивной комплекции.
Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня
Когда к зданию подъехал Медведчук, они образовали цепь, чтобы он мог беспрепятственно пройти к входу и выступить перед журналистами.
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Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня
На вопрос журналистов, кто эти "люди в черном", Медведчук ответил, что они не являются его охраной.
Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня
"Это патриоты, которые являются сторонниками нашей партии", – сказал он.
Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня
После этого Медведчук вошел в здание.
Возле суда в настоящий момент спокойная обстановка. Большинство присутствующих – это "люди в черном" и журналисты.
Смотрите онлайн-трансляцию из зала Печерского суда Киева.
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