Поддержать Медведчука пришли "люди в черном". Что происходит у здания суда (фото, видео)

Коллаж

Возле стен Печерского суда, где будут рассматривать вопрос о мере пресечения для народного депутата Виктора Медведчука собралось большое количество людей спортивной комплекции.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

Когда к зданию подъехал Медведчук, они образовали цепь, чтобы он мог беспрепятственно пройти к входу и выступить перед журналистами.

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Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

На вопрос журналистов, кто эти "люди в черном", Медведчук ответил, что они не являются его охраной.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

"Это патриоты, которые являются сторонниками нашей партии", – сказал он.

Обстановка возле здания, где суд рассмотрит дело Медведчука. / Фото: Сегодня

После этого Медведчук вошел в здание.

Медведчук вошел в здание суда Видео: Сегодня

Возле суда в настоящий момент спокойная обстановка. Большинство присутствующих – это "люди в черном" и журналисты.

Смотрите онлайн-трансляцию из зала Печерского суда Киева.