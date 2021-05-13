Неужели сядет? Медведчук не сможет выплатить залог в 300 миллионов

У кума Путина есть сотни миллионов гривен на счетах, но он объяснил, почему не сможет ими воспользоваться

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Народный депутат Виктор Медведчук пришел в Печерский районный суд Киева и заявил, что он не сможет выплатить при необходимости 300-миллионный залог, но рассчитывает на помощь друзей. Об этом он сказал журналистам у входа в суд.

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Он напомнил, что в отношении него и его супруги были применены санкции СНБО.

"Заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог. Да, есть такие деньги, они задекларированы у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу", – сказал Медведчук.

В то же время он рассчитывает, что ему помогут друзья с деньгами.

Накануне в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить у суда арест Медведчука с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

Также стало известно, что 40 народных депутатов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

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Напомним, 12 мая политик явился в Офис генерального прокурора, где ему вручили копию подозрения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Читайте подробнее, в чем подозревают Медведчука.