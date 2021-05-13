Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости политики

Неужели сядет? Медведчук не сможет выплатить залог в 300 миллионов

13 мая, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У кума Путина есть сотни миллионов гривен на счетах, но он объяснил, почему не сможет ими воспользоваться

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Народный депутат Виктор Медведчук пришел в Печерский районный суд Киева и заявил, что он не сможет выплатить при необходимости 300-миллионный залог, но рассчитывает на помощь друзей. Об этом он сказал журналистам у входа в суд.

Реклама

Он напомнил, что в отношении него и его супруги были применены санкции СНБО.

"Заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог. Да, есть такие деньги, они задекларированы у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу", – сказал Медведчук.

В то же время он рассчитывает, что ему помогут друзья с деньгами.

Накануне в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить у суда арест Медведчука с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

Также стало известно, что 40 народных депутатов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Реклама

Напомним, 12 мая политик явился в Офис генерального прокурора, где ему вручили копию подозрения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Читайте подробнее, в чем подозревают Медведчука.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах МедведчукаВласть
"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыскиВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
"Порошенко с Путиным договорились": против Гордона готовят искВласть
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненноеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять