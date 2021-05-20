От намеков до угроз – кому адресовал свои месседжи Зеленский на пресс-конференции

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказал о своих достижениях на посту главы государства, а также ответил на вопросы журналистов. Во время трехчасовой беседы с представителями СМИ украинский лидер говорил о проблемах Донбасса и Закарпатья, государственных корпорациях и деле Шеремета, олигархах и коррупции, а также о многом другом.

Кроме того, президент упомянул ряд чиновников и политиков, объяснив свое отношение к ним полунамеками или открытым текстом. "Сегодня" разобрались, кому были направлены месседжи Зеленского и что они значат.

Медведчук и Коломойский под прицелом

Первым "под прицел" президента попал лидер парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь" Виктор Медведчук.

"Эпоха Медведчука, эпоха коррупции, заканчивается", – заявил Зеленский, рассказывая о законе о деолигархизации, который он пообещал представить общественности уже на следующей неделе. К слову, президент также вспомнил бизнесмена Игоря Коломойского. "Медведчук и Коломойский уже не имеют того влияния, которое у них было", – подчеркнул президент.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ограничивать влияние олигархов команда Зеленского уже начала, заблокировав телеканалы Медведчука.

"Контроль над медиа – это контроль над влиянием на общественное мнение. Следующий этап – пресечение влияния олигархов на политиков и чиновников", – говорит "Сегодня" Карасев.

Арсен Аваков предупрежден

В речи президента также прозвучала угроза в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Комментируя расследование убийства журналиста Павла Шеремета и задержание подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, Зеленский пообещал наказать Авакова, если обвиняемые окажутся невиновными.

Гарант также заявил, что переписывается с Яной Дугарь и продемонстрировал переписку одному из журналистов. "Если бы я был полностью уверен в ее виновности, разве стал бы я с ней переписываться?" – сказал, Зеленский. Он подчеркнул: "Если их осудили незаконно, то вы знаете, что я буду серьезно говорить с министром. Или он может остаться в такой ситуации? Нет, и он это знает".

Впрочем, по мнению главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, говорить об отставке Авакова преждевременно.

"У людей разное отношение к министру, но Аваков так выстроил систему МВД, что она работает. Пока даже сложно назвать кандидатуру, которая сможет его заменить", – говорит нам политконсультант.

Гройсман, Яценюк, Тимошенко – "ветеранов" не ждут

Зеленский опроверг слухи о возможном присоединении к его команде "ветеранов" украинской политики, таких как Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. "Этих людей у нас не будет", – заявил он.

Экс-министр ЖКХ, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко объясняет такое решение президента слабой политикой.

"Зеленский не рассматривает кандидатуру сильного премьера, ему нужны слабые, управляемые политики", – говорит "Сегодня" Кучеренко.

Ответил президенту и Арсений Яценюк, подчеркнув, что не собирался и не собирается в команду Владимира Зеленского.

В то же время нардеп "Слуги народа" Алексей Устенко объясняет решение Зеленского – нежеланием видеть в свое команде старых политиков.

"Украинскую прогнившую политико-бюрократическую систему нужно менять. Поэтому в команде президента новые люди", – говорит депутат.

Кличко под шквалом критики

Владимир Зеленский, видимо, всерьез недоволен главой КГГА Виталием Кличко. Президент отметил, что у него есть полномочия уволить градоначальника. Но он пока разрешает ему работать. "Работайте, но не надо воровать деньги из бюджета", – сказал Зеленский.

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что конфликт между Зеленским и Кличко возник из-за борьбы за Киев и электорат на будущих выборах.

"Партия УДАР получила больше мест в Киевсовете, чем "Слуга народа", а рейтинг Кличко растет. Это не нравится ни Зеленскому, ни партии "Слуга народа", – говорит "Сегодня" эксперт.

В свою очередь Зеленский заявил, что не считает мэра Киева конкурентом на будущих президентских выборах. "Глава моего офиса не берет взяток, поэтому мы не конкуренты", – объяснил президент.

Петр Порошенко: договоренностей нет, его настигнет карма

Президент подчеркнул, что у него нет никаких договоренностей с Петром Порошенко, отметив, при этом, что экс-гарант несколько раз приходил к нему с попытками договориться.

"С Порошенко нет никаких договоренностей. Приходил, но уже не приходит и слава Богу. Все хотят со мной договариваться. Я уже стал его приговором, он просто не может этого понять", – сказал Зеленский, добавив, что Порошенко настигнет карма.

Как отметил политолог Сергей Быков, Зеленский подчеркнул тот факт, что не хочет общаться с Порошенко.

"Президент не желает говорить о Порошенко, о чем он уже не раз заявлял", – говорит нам Быков.

Владимир Путин – разговор будет

Зеленский уверен, что необходим прямой разговор с президентом России, возможно с привлечением США. По его словам, Крымский саммит, который в скором времени пройдет в Украине, должен повлиять на вопрос дээскалации отношений с Россией, а вопрос Донбасса постоянно обсуждают в НАТО и ЕС.

"У меня нет времени думать о Путине, не могу его характеризовать, чтобы не вызвать эскалацию", – сказал Зеленский, добавив, что по вопросу разрешения конфликта рассматривается план "Б", также президент хотел бы провести референдум.

"Я предполагаю, что говоря о референдуме Зеленский стремится изучить общественное мнение по болезненным вопросам (к примеру, особый статус ОРДЛО, амнистия и т.д.), чтобы аргументировано объяснить Кремлю, почему Украина не может на полное выполнение Минских соглашений", – сказал политолог Владимир Фесенко.

Политолог Вадим Карасев подчеркивает: в своем выступлении Зеленский дает понять, что идут переговоры между его офисом и Администрацией президента РФ. По мнению, эксперта, украинский президент в очередной раз показал свою готовность к встрече. Но аккуратно подбирал слова.

"У президента есть понимание того, что Нормандский процесс остановился, Минские соглашения буксуют, поэтому нужны двухсторонние переговоры", – говорит Карасев.

Джо Байден – отмена санкций против "Северного потока"-2 геополитическая ошибка

Комментируя предстоящую встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, Зеленский предупредил американского лидера, что, если США отменят санкции против "Северного потока – 2", это может быть большой геополитической победой РФ. "Это будет проигрыш США и Байдена лично", – подчеркнул Зеленский.

По словам Карасева, Зеленский переживает, что США больше заняты своими глобальными проблемами, чем вопросом Украины.

"У Америки главный вопрос – Китай. Украина может отойти на второй план", – говорит Карасев.

В целом, после пресс-конференции президента сложилось впечатление, что Зеленский не собирается сворачивать с избранного пути деолигархизации страны. И уверен в том, что справится с этой задачей. Кроме того, заявления президента по делу Шеремета показывают, что он сделал выводы: не стоит никого обвинять до окончания следствия и судебных слушаний. Крайне осторожные заявления делал Зеленский и по вопросу дээскалации военного конфликта с Россией. Очевидно, что схема действий в этом направлении пока в разработке.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский поддерживает идею привлечения США к переговорам по Донбассу. В то же время он выступает за "параллельный разговор" с Россией.

Напомним, 10 октября 2019 года состоялся пресс-марафон Зеленского в заведении Kyiv Food Market. За стол к президенту пускали журналистов группами – он отвечал на вопросы 14 часов.

А 20 мая 2020 года президент дал большую пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Тогда Зеленский говорил о тарифах, втором сроке, эпидемии коронавируса и уголовных делах против Порошенко.