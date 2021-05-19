Назначение Ляшко главой Минздрава. Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру

Раде рекомендуют назначит Ляшко новым главой Минздрава. Коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Такое решение было принято на заседании комитета.

"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", – сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

За это проголосовали 13 членов комитета.

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Напомним, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что основными вызовами для нового министра станут "ускорение и отлаженный процесс вакцинации населения, введение паспорта вакцинации, решения неотложных вопросов медицинской системы и введение страховой медицины".

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. "Сегодня" разбирались, кто займет их места в Кабмине.

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