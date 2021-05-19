Назначение Ляшко и Кубракова: сколько голосов они набрали внутри "Слуги народа"

В четверг утром на заседании фракции буду заслушивать возможного преемника Степанова

/ Фото: Кабинет министров Украины

Внутри фракции "Слуга народа" практически определились, будут ли поддерживать кандидатов на пост министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Об этом сказал перед началом пленарного заседания глава партии Александр Корниенко.

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По его словам, депутаты внутри фракции проголосовали за кандидатов на должности уволенных министров.

"Все набрали больше 200 голосов. Больше всего набрал Кубраков – около 215, но там еще около 30 человек не определились. Ляшко – 205, кажется", – сказал Корниенко.

Он добавил, что на последнем заседании фракции просто не успели заслушать Ляшко и этим "слуги народа" займутся завтра утром.

"Насколько мне известно, зашли документы (на назначение) в Верховную Раду, и глава ВР направил в комитеты", – сообщил Корниенко.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия. "Сегодня" разбирались, кто займет их места в Кабмине.