Наедине с Путиным не бросят: Столтенберг решительно поддержал Украину

НАТО внимательно следит за передвижениями российских войск даже после отвода от украинских границ – такой модели поведения Кремль придерживается не один год

Североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.

Об этом на брифинге 27 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы наблюдали за снижением напряжения. И, конечно, мы приветствуем это. В то же время мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации", – сказал Столтенберг.

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В НАТО ждут от России прекращения наращивания своего военного присутствие вокруг Украины и надеются, что Кремль проявит доброжелательность и участие в политическом урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку его решить можно только так.

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Столтенберг напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на Североатлантическом совете. Глава НАТО заверил их в непоколебимой поддержке Украины, а также продолжающейся поддержке внедрения реформ, развития оборонных способностей и демократических институтов.

"Конечно, мы были обеспокоены тем, что мы видели в последние недели – это модель поведения России, которую мы наблюдаем в последние годы. Недостаточное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины – то, что беспокоит нас и наших союзников", – резюмировал генсек НАТО.

Напомним, что о наращивании российских войск в приграничных районах, а также в оккупированных районах Донбасса и Крыма, стало известно в конце прошлого месяца.

Но 22 апреля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал завершить военные учения и вернуть все перемещенные войска в места их постоянной дислокации.

Почему маневры могли быть просто военным спектаклем и что об этом говорят украинские политологи и другие эксперты, читайте в материале на сайте "Сегодня".

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