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НАТО продолжит помогать Украине – заявление Блинкена и Столтенберга

14 апреля, 16:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Америка вместе с союзниками по НАТО пообещала, что не бросят Украину в противостоянии с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от России прекратить стягивание войск и заявили, что Альянс и дальше будет оказывать помощь Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе, которое размещено на сайте Госдепа.

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Генсек НАТО и госсекретарь обсудили коллективное будущее Альянса в Афганистане, отметив, что если США выйдут оттуда, то и другие силы НАТО тоже.

Также они подняли главный вопрос – агрессию России против Украины.

"Обсудили срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Госсекретарь и генеральный секретарь согласились, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 апреля Столтенберг также встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они озвучили ряд важных месседжей, в частности относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе.

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Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, какие войска Россия перебросила к границам Украины. По его словам, это реакция на учения НАТО.

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США НАТО Украина Йенс Столтенберг Энтони Блинкен

Источник: Сегодня

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