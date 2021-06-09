Нацисты, антипод России и "красные линии". Что Путин опять наговорил про Украину

Путин снова достал темники Кремля об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина может вступить в НАТО, но для России это "красная линия", а закон о коренных народах в Украине РФ считает "нацистским".

Об этом сегодня кремлевским СМИ заявил российский президент Владимир Путин, выступив с рядом новых неоднозначных заявлений о политике Украины и взаимоотношениях двух стран.

"Сегодня" собрали вместе все, что в Кремле думают о российско-украинских отношениях.

Вступление Украины в НАТО

К евроатлантическому курсу Украины не стоит относиться с пренебрежением, потому что никаких гарантий невступления нашей страны в Альянс нет.

Так считает Путин и допускает, что Киев уже мог договориться об условиях своего вхождения в блок.

Но это его и пугает, потому что, если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет военного блока до Москвы "уменьшится до 7-10 минут".

Поэтому это красная линия для Кремля, и от этого будут отталкиваться будущие отношения РФ с Западом и Киевом.

Закон о коренных народах

Исключение русских из списка коренных народов Украины Путин назвал "смешным и глупым", а соответствующий законопроект, который президент Владимир Зеленский внес в Раду, – "уродливым".

При этом в разделении граждан Украины на коренные и некоренные народы хозяин Кремля почему-то увидел "идеи нацистской Германии".

Истинной причиной яростной реакции Путина является то, что этот законопроект наносит "мощный удар" по русским жителям Украины. Якобы потому что они не захотят быть представителями "второго сорта" и будут вынуждены уезжать из страны или "переписываться".

"Сам Зеленский еврей"

Президент РФ решил вспомнить и еврейские корни своего украинского визави.

"Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?... Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение", – сказал Путин.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS Реклама

"Есть о чем говорить"

Путин утверждает, что готов говорить с украинскими властями, но только о проблемах во взаимоотношениях двух стран. При этом он лицемерно не стал упоминать, что именно из-за его действий и политики РФ эти отношения испортились.

"Нам всегда есть о чем говорить, имею в виду, что мы соседи... Мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", – сказал российский президент.

При этом, по его словам, Запад выстраивает отношения с Украиной, как с "антиподом России".

Новый дизайн формы сборной Украины

По словам президента РФ, его не задела новая форма сборной Украины по футболу, на которой теперь изображен контур страны с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса.

Путин повторил темники Кремля о том, что псевдореферендум о "независимости" Крыма, после которого Россия его оккупировала, была проявлением демократии.

"Украинские власти это не признают. Это их позиция. Она нам хорошо известна", – добавил российский лидер.

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Напомним, что через неделю в Швейцарии состоится саммит США – Россия, на котором встретятся президенты двух стран. Они обсудят ряд политических вопросов, самые важные из которых будут касаться Украины.

Что еще обсуждали в этот день в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: